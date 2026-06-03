Lifestyle

H Ρένα Μόρφη απαντά στον Δημήτρη Παπανώτα: «Χαλάλι του, μπορεί να λέει ό,τι θέλει γιατί με έκανε και γελούσα ως έφηβη»

Όπως είπε για τις στιγμές που την έκανε να γελάσει ως έφηβη, απάντησε με χιούμορ για τις δηλώσεις του που την είπε «Ρήγα Φερραίο»
Ρένα Μόρφη
NDP Photo
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με χιούμορ και αρκετή δόση αυτοσαρκασμού απάντησε η Ρένα Μόρφη στα σχόλια που έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας για την εμφάνισή της στην κριτική επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar».

Η Ρένα Μόρφη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», ξεκαθαρίζοντας πως δεν ενοχλήθηκε από όσα ειπώθηκαν, ενώ μάλιστα η τραγουδίστρια θυμήθηκε με νοσταλγία τα χρόνια που άκουγε τον δημοσιογράφο Δημήτρη Παπανώτα στο ραδιόφωνο.

«Ευχαριστώ. Με λέει Ρήγα Φεραίο που σίγουρα είναι συντοπίτης και αυτός μαζί από τη Θεσσαλία. Πολλές φορές ο κύριος Παπανώτας λέει και κάποια πράγματα, μπορεί να λέει ό,τι θέλει διότι όταν πήγαινα δευτέρα και τρίτη λυκείου, περνούσα το ακουστικό από το μακρυμάνικο από το μπουφάν και την πρώτη ώρα άκουγα τα ζώδια, γελούσα τόσο πολύ…

Το χιούμορ του και όλες αυτές οι στιγμές που μου έχει χαρίσει ως έφηβη, γελούσα πραγματικά… χαλάλι του, μπορεί να λέει ό,τι θέλει», είπε χαρακτηριστικά η Ρένα Μόρφη.

 

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Παπανώτας, σχολιάζοντας την παρουσία της στο YFSF μέσα από το «Happy Day», είχε αναφέρει: «Σας είπε ότι από το παιχνίδι που την έχω δει στον ΑΝΤ1, λέω “τι κουκλάρα είναι αυτή;”. Και ήταν η Ρένα Μόρφη, που δεν την αναγνώρισα, γιατί ήταν εναλλακτικιά παλιά. Την είδατε σε κάτι πλάνα εκεί πέρα… καμία σχέση. Ρήγας Φεραίος! Ταγάρι, φούστα μακριά!».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
156
132
115
85
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo