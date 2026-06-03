H Ρένα Μόρφη απαντά στον Δημήτρη Παπανώτα: «Χαλάλι του, μπορεί να λέει ό,τι θέλει γιατί με έκανε και γελούσα ως έφηβη»

Με χιούμορ και αρκετή δόση αυτοσαρκασμού απάντησε η Ρένα Μόρφη στα σχόλια που έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας για την εμφάνισή της στην κριτική επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar».

Η Ρένα Μόρφη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», ξεκαθαρίζοντας πως δεν ενοχλήθηκε από όσα ειπώθηκαν, ενώ μάλιστα η τραγουδίστρια θυμήθηκε με νοσταλγία τα χρόνια που άκουγε τον δημοσιογράφο Δημήτρη Παπανώτα στο ραδιόφωνο.

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«Ευχαριστώ. Με λέει Ρήγα Φεραίο που σίγουρα είναι συντοπίτης και αυτός μαζί από τη Θεσσαλία. Πολλές φορές ο κύριος Παπανώτας λέει και κάποια πράγματα, μπορεί να λέει ό,τι θέλει διότι όταν πήγαινα δευτέρα και τρίτη λυκείου, περνούσα το ακουστικό από το μακρυμάνικο από το μπουφάν και την πρώτη ώρα άκουγα τα ζώδια, γελούσα τόσο πολύ…

Το χιούμορ του και όλες αυτές οι στιγμές που μου έχει χαρίσει ως έφηβη, γελούσα πραγματικά… χαλάλι του, μπορεί να λέει ό,τι θέλει», είπε χαρακτηριστικά η Ρένα Μόρφη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Παπανώτας, σχολιάζοντας την παρουσία της στο YFSF μέσα από το «Happy Day», είχε αναφέρει: «Σας είπε ότι από το παιχνίδι που την έχω δει στον ΑΝΤ1, λέω “τι κουκλάρα είναι αυτή;”. Και ήταν η Ρένα Μόρφη, που δεν την αναγνώρισα, γιατί ήταν εναλλακτικιά παλιά. Την είδατε σε κάτι πλάνα εκεί πέρα… καμία σχέση. Ρήγας Φεραίος! Ταγάρι, φούστα μακριά!».