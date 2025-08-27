Lifestyle

H Ζέτα Μακρυπούλια απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της – «Βουτιά, περπάτημα, φαγητό»

Η Ζέτα Μακρυπούλια μοιράστηκε στιγμές από τα μέρη που έχει επισκεφτεί το φετινό καλοκαίρι
H Ζέτα Μακρυπούλια απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της – «Βουτιά, περπάτημα, φαγητό»

Η Ζέτα Μακρυπούλια λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ζει ορισμένες ξέγνοιαστες στιγμές, με την αγαπημένη παρουσιάστρια να κάνει μια σχετική ανάρτηση στο instagram.

Συγκεκριμένα, η Ζέτα Μακρυπούλια λίγο πριν επιστρέψει στην Αθήνα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους από τις καλοκαιρινές της διακοπές και τα μέρη που έχει επισκεφτεί, με την ίδια να ποζάρει αρκετά χαμογελαστή και χαρούμενη.

Η παρουσιάστρια του «Ρουκ Ζουκ» θέλησε να βρεθεί κοντά στη θάλασσα και τη φύση, αποφεύγοντας μέρη με πολύ κόσμο και τουρίστες. 

 
 
 
 
 
«Λίγο ακόμα… Μια γύρα ακόμα… Βουτιά, περπάτημα, φαγητό!» ήταν η λεζάντα στην ανάρτηση που έκανε, συγκεντρώνοντας χιλιάδες like.

