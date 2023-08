Τη συναυλία της Μπιγιόνσε, στο στάδιο MetLife στο Νιου Τζέρσεϊ, παρακολούθησε η Μαντόνα την περασμένη Κυριακή (30.07.2023) και φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η Μαντόνα φαίνεται πως ξεπέρασε το σοβαρό πρόβλημα υγείας, που αντιμετώπισε πρόσφατα, και επέστρεψε στην καθημερινότητά της.

Madonna at the Beyonce concert last night pic.twitter.com/JzKpY4AD9t — Madonna stans⭐ (@MAD0NNAARMY1) July 31, 2023

«Ένα μεγάλο ζήτω για τη βασίλισσα, Μαντόνα, σ’ αγαπάμε», φώναξε η Μπιγιονσέ κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Break My Soul», με τους χιλιάδες θαυμαστές να την αποθεώνουν.

Madonna is in the house at Beyoncé’s show at MetLife Stadium tonight!#RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/CIZDZykCiq — RENAISSANCE Updates🪩 (@B7Album) July 31, 2023