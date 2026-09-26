Lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης: 90.000 άνθρωποι τραγούδησαν το «Σάββατο» στο ΟΑΚΑ μαζί με την Άννα Βίσση – «Έφυγε νωρίς, άδικα και σοκαριστικά»

Η Άννα Βίσση του αφιέρωσε το «Τρένο», ένα τραγούδι «που τον έχω δει να το λέει και να κλαίει»
Γιώργος Μαζωνάκης: 90.000 άνθρωποι τραγούδησαν το «Σάββατο» στο ΟΑΚΑ μαζί με την Άννα Βίσση – «Έφυγε νωρίς, άδικα και σοκαριστικά»
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«Συνειδητοποιώντας όλο αυτό, σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, για να αγαπηθεί, να τραγουδήσει και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας» είπε μεταξύ άλλων η Άννα Βίσση, στη συγκινητική αναφορά που έκανε στον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της, στο ΟΑΚΑ.

«Έφυγε πολύ νωρίς, άδικα, σοκαριστικά. Μακάρι να μπορούσε να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον θάνατό του» είπε η Άννα Βίσση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, μέσα στο κατάμεστο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου (26/9/26).

«Από δω και πέρα ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα του ανήκουν. Σας καλώ να τραγουδήσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια, χωρίς ορχήστρα, με ένα πιάνο» είπε η αγαπημένη ερμηνεύτρια και ο κόσμος, περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι, το έκαναν πράξη.

Στις οθόνες, ήταν μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη…

«Και θα του αφιερώσω ένα τραγούδι που τον έχω δει να το λέει και να κλαίει. Ένα τραγούδι δικό μου, που του άρεσε πάρα πολύ» είπε στη συνέχεια η Άννα Βίσση, για να ερμηνεύσει το «Τρένο».

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