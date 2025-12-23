Η Αφροδίτη Λατινοπούλου στον Τάσο Ξιαρχό: «Ως γκέι βάζεις πολλούς άντρες κάτω»

Πρώτη καλεσμένη στην εκπομπή του Τάσου Ξιαρχό στο Youtube, ήταν η Αφροδίτη Λατινοπούλου, με το δίδυμο αυτό να είναι το κατάλληλο για να κεντρίσει το ενδιαφέρον με τις απόψεις τους στην έναρξή της.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και ο χορογράφος και χορευτής Τάσος Ξιαρχό, που πρώτη φορά σε ρόλο παρουσιαστή πήρε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην Αφροδίτη Λατινοπούλου στην εκπομπή του, που θα συζητηθεί.

Πέρα από τις γνωστές πολιτικές της τοποθετήσεις για ζητήματα όπως η παράνομη μετανάστευση, η ΛΟΑΤΚΙ+ κουλτούρα, οι Ρομά και η υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, η πρόεδρος της Φωνή Λογικής παρουσίασε και μια πιο προσωπική πλευρά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η ευρωβουλευτής με τις απόλυτες απόψεις, έδειξε τις χορευτικές της ικανότητες, μίλησε για τη στιγμή που ένιωσε για πρώτη φορά έντονη αγάπη, αποκάλυψε το αγαπημένο της ύφασμα, ενώ προχώρησε και σε πολιτικές αιχμές, αποδίδοντας ευθύνες στην Αριστερά για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως η ίδια ισχυρίστηκε.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη

Πίστη, κοινωνικά ζητήματα και στολή στα σχολεία

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου μίλησε για την πίστη της στον Θεό, δηλώνοντας ότι αποτελεί βασικό κομμάτι της ζωής της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, τονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο είχε προσεγγίσει τη νεολαία.

Αναφερόμενη σε ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ+, δήλωσε πως έχει φίλους που είναι γκέι, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι διαφωνεί με αυτό που χαρακτήρισε «επιβολή ατζέντας σε μικρά παιδιά». Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι θα έπρεπε να επανέλθει η σχολική στολή, ενώ σημείωσε πως δεν ανήκει στην κατηγορία πολιτικών που κάνουν χρήση ναρκωτικών.

Μετανάστευση, απειλές και αναφορές στις ΗΠΑ

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής επανέλαβε τις σκληρές της τοποθετήσεις, υποστηρίζοντας ότι όσοι φτάνουν στη χώρα δεν είναι ανήλικοι αλλά ενήλικες άνδρες, κάνοντας λόγο για οικονομική επιβάρυνση των φορολογουμένων.

«Τόσο καιρό μας έλεγαν ότι αυτοί έρχονται είναι ανήλικοι αλλά εμείς το βλέπαμε ότι στις βάρκες έσκαγαν μαντράχαλοι 18-35 ετών. Από τους φόρους μας δίνουμε χρήματα για να έχουν επιδόματα σπίτια και να κάνουν ό,τι θέλουν οι μετανάστες», είπε μεταξύ άλλων.

Αποκάλυψε επίσης ότι έχει δεχθεί απειλές για τη ζωή της, δηλώνοντας ωστόσο πως δεν φοβάται. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, αποδίδοντας πολιτικές ευθύνες στην Αριστερά, όπως υποστήριξε.

Υιοθεσία, ασφάλεια και «νόμος και τάξη»

Σχετικά με την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, εμφανίστηκε κατηγορηματικά αντίθετη, δηλώνοντας ότι «η φύση ορίζει πως ένα παιδί γεννιέται από άνδρα και γυναίκα». Παράλληλα, άσκησε κριτική στην πολιτεία για έλλειψη ασφάλειας, λέγοντας ότι δεν υπάρχει «νόμος και τάξη» και κατηγορώντας το πολιτικό σύστημα για διαφθορά. «Είναι απόφαση της φύσης ότι ένα παιδί γεννιέται από ανδρα και γυναίκα και δεν υπάρχει πατέρας 1 και πατέρας 2», είπε μεταξύ άλλων.

Σε πιο χαλαρό κλίμα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου αποκάλυψε ότι αγαπά τον χορό και ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Τάσου Ξιαρχό να χορέψουν μαζί στο πλατό, το Anxiety. Στο πλατό εμφανίστηκε στη συνέχεια, μια χορεύτρια με προκλητικό ντύσιμο, η Σεσίλια, η οποία, ωστόσο, θολώθηκε στα πλάνα γιατί, όπως αναφέρεται στο βίντεο της συνέντευξης, «δέχθηκε σκληρή κριτική» με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, πάντως, να την επαινεί λέγοντας «χορεύει πολύ καλά, έχει ταλέντο».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής αναφέρθηκε και σε πιο προσωπικά θέματα, λέγοντας πως αγαπά το λινό ύφασμα και ότι, αν ήταν ρούχο, θα ήταν «λινό πουκάμισο».

Περιέγραψε ως πρώτη μεγάλη αγάπη τη στιγμή που γνώρισε τον μικρότερο αδελφό της σε παιδική ηλικία, ενώ αποκάλυψε ότι αγαπημένος της τραγουδιστής είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, είπε στον Τάσο Ξιαρχό «ως γκέι βάζεις πολλούς άντρες κάτω και να συνεχίσεις να το κάνεις».