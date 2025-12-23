Lifestyle

Η Αλεξάνδρα Νίκα στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο αγκαλιά με τον γιο της – Δείτε βίντεο

Στο Instagram story συνόδευσε με μία κόκκινη καρδιά αλλά και το τραγούδι του συζύγου της «Χριστούγεννα μαζί»
Η Αλεξάνδρα Νίκα στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο αγκαλιά με τον γιο της – Δείτε βίντεο

Αέρας Χριστουγέννων και στο σπίτι της Αλεξάνδρας Νίκα η οποία στόλισε το «χιονισμένο» χριστουγεννιάτικο της δέντρο αγκαλιά με τον γιο της, Βασίλη.

Σε βίντεο που ανέβασε η Αλεξάνδρα Νίκα στα social media τη Δευτέρα (22.12.2025) φαίνεται να κρατά τα λαμπάκια και να τα διακοσμεί προσεκτικά στο δέντρο, με τον μικρό Βασίλη, τον καρπό του έρωτά της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, να παρακολουθεί από κοντά την όμορφη διαδικασία.

Στο Instagram story συνόδευσε με μία κόκκινη καρδιά αλλά και το τραγούδι του συζύγου της «Χριστούγεννα μαζί».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
343
253
249
147
119
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo