Η Αλεξάνδρα Νίκα στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο αγκαλιά με τον γιο της – Δείτε βίντεο

Αέρας Χριστουγέννων και στο σπίτι της Αλεξάνδρας Νίκα η οποία στόλισε το «χιονισμένο» χριστουγεννιάτικο της δέντρο αγκαλιά με τον γιο της, Βασίλη.

Σε βίντεο που ανέβασε η Αλεξάνδρα Νίκα στα social media τη Δευτέρα (22.12.2025) φαίνεται να κρατά τα λαμπάκια και να τα διακοσμεί προσεκτικά στο δέντρο, με τον μικρό Βασίλη, τον καρπό του έρωτά της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, να παρακολουθεί από κοντά την όμορφη διαδικασία.

Στο Instagram story συνόδευσε με μία κόκκινη καρδιά αλλά και το τραγούδι του συζύγου της «Χριστούγεννα μαζί».