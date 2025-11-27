Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκούδη: «Έχω επιλέξει να προστατεύω την προσωπική μου ζωή»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και στην επιθυμία της να γίνει μητέρα.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματία ήταν καλεσμένη το πρωί της Πέμπτης (27.11.2025) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για όλα με την Κατερίνα Καινούργιου. Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ομολόγησε ότι έχει αποφασίσει να προφυλάσσει την προσωπική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν αποκάλυψε πολλά για τον δεσμό της με τον Αλέξανδρο Λυκούδη.

«Έχω επιλέξει να θωρακίζω την προσωπική μου ζωή, να την προστατεύω. Όσο μοιράζεσαι την προσωπική σου ζωή πρέπει να είσαι σε θέση να μοιραστείς την κάθε εξέλιξη. Πολλές φορές οι σχέσεις έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Οπότε εκεί πρέπει να είσαι σε θέση να απαντήσεις, πρέπει να είσαι και στα καλά και στα κακά εκεί», δήλωσε για την προσωπική της ζωή η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

«Τον σύντροφό σου τον έχω γνωρίσει και είναι υπέροχο παιδί και επειδή κι εσύ είσαι πάρα πολύ ωραίο κορίτσι», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Έχω απομυθοποιήσει τον γάμο από το μυαλό μου. Έχω κάνει έναν γάμο, έχω χωρίσει, έχω εμπειρίες από τη ζωή μου και για την ηλικία μου. Τώρα τα ζυγίζω πάρα πολύ γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή», απάντησε αμέσως μετά για το ενδεχόμενο ενός γάμου.

«Αν ερχόταν ένα παιδί στη ζωή μου, νομίζω θα τα άφηνα όλα πίσω. Το παιδί χρειάζεται αφοσίωση, ειδικά τα πρώτα χρόνια. Εκεί θα άξιζε και τον κόπο», εξομολογήθηκε ακόμα.

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου παραδέχτηκε ότι η κρυοσυντήρηση που έκανε σε ηλικία 31 ετών ήταν το καλύτερο δώρο που έχει χαρίσει στον εαυτό της.

«Η κρυοσυντήρηση είναι το καλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου. Το έκανα. Πήγε πάρα πολύ καλά και το προτείνω και ενθαρρύνω την κάθε γυναίκα να το κάνει. Είναι πολλές γυναίκες, οι οποίες δεν αισθάνονται έτοιμες, που δεν είναι προτεραιότητά τους η μητρότητα και μπορεί να μην το σκέφτονται και για το μέλλον, αλλά ποτέ μη λες ποτέ.

Μπορεί να γνωρίσεις έναν άνθρωπο και να σου βγάλει και αυτή την πτυχή του εαυτού σου και να πεις ότι αυτός θες να γίνει ο πατέρας των παιδιών σου. Οπότε είναι καλό να έχεις κάνει μια κρυοσυντήρηση γιατί έχεις μια μεγαλύτερη ασφάλεια στη μητρότητα. Εγώ την έκανα στα 31 μου», δήλωσε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.