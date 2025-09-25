Η Αλεξάντρα Γκραντ βάζει τέλος στις φήμες γάμου με τον Κιάνου Ριβς – «Είναι ψεύτικες ειδήσεις»

Η Αλεξάντρα Γκραντ έβαλε τέλος στις φήμες των τελευταίων ημερών, που την ήθελαν να έχει ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον επί χρόνια σύντροφό της, Κιάνου Ριβς.

Η καλλιτέχνιδα, με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, διέψευσε κατηγορηματικά τα σχετικά δημοσιεύματα ενώ τη συνόδευσε με ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον διάσημο πρωταγωνιστή, Κιάνου Ριβς.

«Αυτή είναι μια αληθινή φωτογραφία. ΄Οχι μία φωτογραφία αρραβώνων ή μια ανακοίνωση γάμου μέσω τεχνητής νοημοσύνης… απλώς ένα φιλί! (αν και ίσως η στιγμή ακριβώς πριν ή μετά από αυτό…αν κρίνουμε τις ελαφρώς αστείες εκφράσεις των προσώπων μας!)» ξεκίνησε την ανάρτησή της η Γκραντ.

«Βρισκόμαστε στον κρατήρα Ρόντεν και ο Κιάνου με τον Γκαρντ μόλις είχαν ολοκληρώσει μια συνέντευξη με τον Τζέιμς Τάρελ για το “Visionaries”» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια αν και χαρακτήρισε τις εικασίες περί γάμου ως «ψεύτικες ειδήσεις», η Γκραντ ευχαρίστησε όλους εκείνους που έσπευσαν να τους συγχαρούν.

«Το μοιράζομαι εδώ για να ευχαριστήσω όλους για τα συγχαρητήρια σχετικά με τον γάμο μας. Μόνο που, δεν παντρευτήκαμε. Τα καλά νέα είναι πολύ απαραίτητα αυτές τις μέρες, αλλά εξακολουθούν να είναι ψεύτικες ειδήσεις, οπότε να είστε προσεκτικοί εκεί έξω! Ορίστε, λοιπόν, λίγη πραγματική ευτυχία!» κατέληξε.

Ο Κιάνου Ριβς και η Αλεξάντρα Γκραντ έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι τον Νοέμβριο του 2019, στο κόκκινο χαλί του γκαλά LACMA Art + Film στο Λος ‘Αντζελες, σχεδόν μία δεκαετία μετά τη συνεργασία τους για το βιβλίο «Ode to Happiness» όπως αναφέρει το People.