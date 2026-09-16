Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη για τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια μαντινάδα: Στον κάτω κόσμο η xαραυγή στέκει και περιμένει

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη επέλεξε μια κρητική μαντινάδα για να πει το δικό της «αντίο» στον αείμνηστο τραγουδιστή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους αγαπημένους της καλλιτέχνες. Η καθαρή ψυχή του, οι τεράστιες ερμηνευτικές του ικανότητες που του επέτρεπαν να πει τραγούδια απ’ όλο το φάσμα και οι αγαθοεργίες που ποτέ ο ίδιος δεν θέλησε να προβάλλει, τον είχαν κάνει αποδεκτό και ιδιαίτερα αγαπητό στους περισσότερους συναδέλφους του.

Το Instagram story που δημοσιοποίησε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, το συνόδευσε με το κομμάτι του Στινγκ «Fragile». Παρά το γεγονός ότι δεν μοιράστηκαν την ίδια πίστα, έτρεφαν τεράστιο σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δημοσιοποιήσει βίντεο στα social media, στα οποία τραγουδούσε επιτυχίες της συναδέλφου του, σε βόλτες με το αυτοκίνητό του. Η «Σωτηρία της ψυχής», ήταν ένα από τα αγαπημένα του.

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Αυτό το βίντεο, το οποίο μοιράστηκε η ίδια η Πρωτοψάλτη μετά την απώλειά του, έδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πόσο πολύ εκτιμούσε το έργο της και πόσο βαθιά τον άγγιζε η μουσική της.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας πάνω στην εικόνα για την απώλειά του: «Στον κάτω κόσμο η xαραυγή στέκει και περιμένει να υποδεχτεί τον μερακλή που μεσ’ τον Άδη μπαίνει» και κατέληξε: «Καλό ταξίδι Γιωργάκη».

Μετά τον θάνατό του, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας ιστορίες για την κρυφή φιλανθρωπική του δράση. Όπως έγινε γνωστό, ο Γιώργος Μαζωνάκης βοηθούσε ανώνυμα εκατοντάδες οικογένειες και ανθρώπους που είχαν ανάγκη, χωρίς ποτέ να επιδιώξει τη διαφήμιση ή τα φώτα της δημοσιότητας.