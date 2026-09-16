Αφροδίτη Μάνου για Γιώργο Μαζωνάκη σε νέα ανάρτηση: Ο τελευταίος που μπορείς να κατηγορήσεις για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής

Η Αφροδίτη Μάνου επανήλθε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτησή της για τον αείμνηστο καλλιτέχνη και θέλησε να προχωρήσει σε διευκρινήσεις για το βαθύτερο νόημα των όσων έγραψε. Ανέφερε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο «τελευταίος που μπει να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής ζωής» στη χώρα.

Αναφορικά με τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η αρχική της ανάρτηση, η Αφροδίτη Μάνου έκανε λόγο για «αναλφαβητισμό», «ιδεολογική τύφλωση» και «απέραντη εχθρότητα» από ορισμένους. Επανέλαβε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ανήκε στα δικά της ακούσματα.

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Στην ανάρτησή της, την Τετάρτη (16-09-2026), η Αφροδίτη Μάνου έγραψε: «Η ανατροφή μου και η αγωγή από το σπίτι μου, ο χαρακτήρας μου και η ευαισθησία, δεν θα με άφηναν ποτέ, να καταφερθώ, εναντίον ενός ανθρώπου που πριν δυο μέρες είχε πεθάνει με τρόπο απίστευτο και που όπως έγραψα και φρόντισα από την αρχή στην λακωνική μου ανάρτηση να ξεκαθαρίσω, δεν τον γνώριζα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του και επί πλέον μόλις είχε μπει στον τάφο. Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη, έγραψα.

Αλλά ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, ο φθόνος και ο ξεπεσμός, ο φανατισμός, η ιδεολογική τύφλωση και η απέραντη εχθρότητα χρόνων, ορισμένων, διάβασε άλλα. Ο Μαζωνάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής. Φρόντισαν άλλοι, από νωρίς μετά τη μεταπολίτευση, “στρατευμένοι” και σπουδαίοι να το πράξουν με επιτυχία.

Η προσωπική μου εμπειρία και συμμετοχή σε λαϊκό προσκύνημα, ήταν δύο (2) φορές, μέσα στη χούντα. Στις κηδείες, αντίστοιχα, του τρισμέγιστου Γιώργου Σεφέρη και του Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης που έχω και που διαμορφώνει την άποψή μου. Καλό κατευόδιο στον αποθανόντα καλλιτέχνη και συλλυπητήρια στους οικείους του.

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Και, ευχαριστώ τους σπουδαίους φίλους για τα μηνύματα και τηλεφωνήματά τους συμπαράστασης, μπροστά στον οχετό ύβρεων που δέχτηκα και δέχομαι, άλλη μια φορά. Θεώρησα υποχρέωσή μου, στους δικούς μου φίλους και σημαντικούς ανθρώπους που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια, να κάνω αυτήν την ανάρτηση.

Η φωτό είναι από την κηδεία του Σεφέρη. 22 Σεπτεμβρίου 1971. Ήμουν κι εγώ εκεί, μέσα στο πλήθος … Και ναι. Αλλιώς τα φανταζόμουνα! Η χαζή…», έγραψε στην ανάρτησή της η Αφροδίτη Μάνου.