Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη σε βίντεο να «λιώνει» σε γυμναστήριο για να χάσει τα περιττά κιλά των γιορτών

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έχει κλείσει τα 71 χρόνια και συνεχίζει να προσέχει τον εαυτό της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από την προπόνησή της σε γυμναστήριο, αποδεικνύοντας ότι έχει επιστρέψει δυναμικά στη ρουτίνα της.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη κάνει ασκήσεις στο γυμναστήριο, χωρίς να χάνει το χαμόγελο και τη θετική της διάθεση. Θέλει να δει ταχύτατα το αποτέλεσμα των προσπαθειών της και ακολουθεί τις οδηγίες που της δίνονται.

Άλλωστε, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για μια σημαντική εμφάνιση στο εξωτερικό. Σε περίπου έναν μήνα, και συγκεκριμένα στις 13 Φεβρουαρίου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη θα βρεθεί στο Λονδίνο, όπου θα παρουσιάσει τη συναυλία «Alkistis Best» στον ιδιαίτερης αισθητικής χώρο του Union Chapel.

«25 μελομακάρονα / σοκολάτες / 16κουραμπιεδες / 4κομματια βασιλόπιτα / καμιά δεκαριά γλυκά πάσης φύσεως ταψιού – και από τη Κρήτη λιχουδιές, εεε ξαναμπήκα στη ρουτίνα… η Δήμητρα δεν με λυπάται… όμως την έβγαλα εγώ εκτός. Καλή χρονιά!!!!» έγραψε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη είχε δηλώσει προ μηνών πως δεν φοβήθηκε σε κανένα σημείο την αποτυχία. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «δεν το φοβάμαι το μηδέν, το ξέρω». Μίλησε για το πάθος που την χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα για δουλειά και το «γερό στομάχι» της, που την βοήθησε να ξεπερνά δυσκολίες.