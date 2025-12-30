Lifestyle

Η Αμαλία Κωστοπούλου στο Κολοράντο για διακοπές μαζί με τον σύζυγό της Jack Medwell – Δείτε φωτογραφίες

Μέσα από αναρτήσεις στα social media, η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη διαμονή τους, αποκαλύπτοντας εικόνες γεμάτες χειμωνιάτικη διάθεση, χαμόγελα και όμορφες εμπειρίες με φίλους
Στιγμές χαλάρωσης, σε χειμερινό προορισμό στις ΗΠΑ όπου ζει μόνιμα, επέλεξε να περάσει η Αμαλία Κωστοπούλου με τον σύζυγο της, Jake Medwel. 

Στο Άσπεν επέλεξε να περάσει τις τελευταίες ημέρες του χρόνου η Αμαλία Κωστοπούλου, απολαμβάνοντας τις χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες διακοπές μαζί με τον σύζυγό της, Jake Medwell και την παρέα τους.

Το γνωστό θέρετρο του Κολοράντο, με τα χιονισμένα τοπία και τη γιορτινή του ατμόσφαιρα, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Μέσα από αναρτήσεις στα social media, η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη διαμονή τους, αποκαλύπτοντας εικόνες γεμάτες χειμωνιάτικη διάθεση, χαμόγελα και όμορφες εμπειρίες με φίλους.

Οι διακοπές αυτές φαίνεται πως ήταν μια μικρή ανάσα πριν την αλλαγή του χρόνου, συνδυάζοντας ταξίδι, καλή παρέα και ξεκούραση.

 
 
 
 
 
Υπενθυμίζεται, ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ και σχεδιάζει μέσα στο 2026 να τελέσει και τον θρησκευτικό γάμο στην Ελλάδα.

