«Η Ανάσταση του Χριστού»: Ξεκινούν στην Ρώμη τα γυρίσματα του σίκουελ της ταινίας από τον Μελ Γκίμπσον – Θα προβληθεί σε δύο μέρη το 2027

Το νέο κεφάλαιο της μεγάλης κινηματογραφικής ιστορίας του «The Passion of the Christ» (Τα Πάθη του Χριστού) μετράει αντίστροφα, καθώς ο Μελ Γκίμπσον ετοιμάζει το σίκουελ με τίτλο «The Resurrection of the Christ», που θα κυκλοφορήσει το 2027 σε δύο μέρη.

Το στούντιο Lionsgate ανακοίνωσε ότι η πρεμιέρα του πρώτου μέρους του σίκουελ «The Resurrection of the Christ», θα γίνει στις αίθουσες τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027, ενώ το δεύτερο θα ακολουθήσει μόλις 40 ημέρες αργότερα, στις 6 Μαΐου, ημέρα της εορτής της Ανάληψης του Κυρίου.

Τα γυρίσματα της ταινίας θα εκκινήσουν την επόμενη εβδομάδα στην Ρώμη. Η ταινία αρχικά ήταν προγραμματισμένη να γυριστεί το 2023, ωστόσο ο Μελ Γκίμπσον, την μετέθεσε για δύο χρόνια αργότερα.

Για την ώρα, μόνο ένα άλλο μεγάλο project της Warner Bros. έχει δηλωθεί για το διάστημα αυτό, το Σαββατοκύριακο 27-28 Μαρτίου 2027, σύμφωνα με το Deadline. Το δεύτερο μέρος του «The Resurrection» θα «αντιμετωπίσει» στην οθόνη τη συναρπαστική κινηματογραφική μεταφορά του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού «The Legend of Zelda», η οποία έχει προγραμματιστεί επίσης για εκείνη την περίοδο.

Η πρώτη ταινία του 2004, υπό τη σκηνοθεσία του Γκίμπσον και με τον Τζιμ Καβίζελ στον ρόλο του Ιησού, σημείωσε τεράστια επιτυχία, συγκεντρώνοντας πάνω από 612 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και διαψεύδοντας κάθε προσδοκία με ένα προϋπολογισμό μόλις 30 εκατομμυρίων.

Η ταινία ήταν επίσης υποψήφια για τρεις Χρυσές Σφαίρες και τρία Όσκαρ, ανάμεσα τους Καλύτερο Μακιγιάζ, Φωτογραφία και Πρωτότυπη Μουσική.

Ο Καβίζελ αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο του Ιησού, ενώ η Μόνικα Μπελούτσι θα ξαναυποδυθεί τη Μαρία Μαγδαληνή.

Το σενάριο υπογράφουν ο ίδιος ο Γκίμπσον μαζί με τον Ράνταλ Γουάλας, γνωστό από το «Braveheart», που θα αναλάβει και την παραγωγή, μαζί με τον συνεργάτη του στην Icon Productions, Μπρους Ντέιβι.

Όπως μεταδίδει το World of Reel, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα στη Ρώμη, προσδίδοντας ανυπομονησία σε τοions λάτρεις των κινηματογραφικών ιστοριών που το περιμένουν πώς και πώς.