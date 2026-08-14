Η Αναστασία Γιούσεφ γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι την ημέρα των γενεθλίων της

Την καλύτερη μέρα της ζωής της έζησε η Αναστασία Γιούσεφ, η οποία έγινε μητέρα για πρώτη φορά κάνοντας γνωστό ότι γιος της ήρθε στη ζωή την ημέρα των γενεθλίων της.

Η χορεύτρια, Αναστασία Γιούσεφ αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση την Παρασκευή 14 Αυγούστου μέσα από story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσίευσε μία εικόνα του νεογέννητου μωρού από το μαιευτήριο, συνοδεύοντάς τη με μία συγκινητική λεζάντα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο γιος της γεννήθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου, ανήμερα των γενεθλίων της, σχολιάζοντας πως στο εξής θα γιορτάζουν μαζί: «Τελικά το πήρα το δώρο μου. Και αποφάσισε να μοιραζόμαστε τα γενέθλιά μας για πάντα».

Σε βίντεο που δημοσίευσε μοιράστηκε τις σκέψεις της με τους διαδικτυακούς της φίλους και τους ευχαρίστησε για τη στήριξή τους σε αυτό το ταξίδι.

«Τα καλύτερα μόλις ήρθανε, δεν μπορώ να περιγράψω το συναίσθημα, είμαι όμως πολύ κουρασμένη», είπε.