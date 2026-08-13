O Τράβις Μπάρκερ για τη ζωή μετά το αεροπορικό δυστύχημα: «Σκεφτόμουν ότι είμαι ο επόμενος»

Ο Τράβις Μπάρκερ, ο μουσικός του συγκροτήματος Blink-182 που κατάφερε να βγει ζωντανός μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα, μίλησε για τα τραύματα που του έμειναν στο μυαλό και την ψυχή μετά από αυτό το συγκλονιστικό συμβάν.

Ο σύζυγος της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν μίλησε στο People, εξηγώντας ότι ένιωθε σαν να ζούσε στην ταινία «Βλέπω τον θάνατό σου» μετά το τραγικό συμβάν του 2008 και που κόστισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους. Ο 50χρονος μουσικό και ο φίλος και συνεργάτης του Άνταμ Γκόλντσταϊν ήταν οι μόνοι που βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ο Άνταμ Γκόλντσταϊν πέθανε έναν χρόνο αργότερα από υπερβολική δόση συνταγογραφούμενων φαρμάκων, γεγονός που συγκλόνισε τον Τράβις Μπάρκερ.

«Πήγαινα από το τουριστικό μου λεωφορείο στο ξενοδοχείο και κανείς δεν με έβλεπε», θυμάται. «Απλώς κρυβόμουν. Φοβόμουν τόσο πολύ. Περίμενα απλώς την πρόσκρουση μέσα στο λεωφορείο. Σκεφτόμουν ότι είμαι ο επόμενος. Θα πάω όποτε θέλω”», είπε ο Τράβις Μπάρκερ για τη ζωή του μετά το δυστύχημα.

Για την απώλεια του Άνταμ Γκόλντσταϊν εξομολογήθηκε: «Ποτέ δεν είσαι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν είσαι έτοιμος να πεθάνει ένας από τους καλύτερούς σου φίλους, ειδικά κάποιος που μόλις επέζησε από ένα αεροπορικό δυστύχημα μαζί μου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όσο περισσότερο απείχα από το να πεθάνω, τόσο πιο εύκολα γίνονταν τα πράγματα», είπε ακόμα, ενώ τόνισε ότι σκέφτεται πώς θα ήθελαν να ζήσει οι αείμνηστοι φίλοι του.

«Αυτά τα πράγματα με βοηθούν να προχωρήσω», παραδέχτηκε.

Ο Μπάρκερ και ο Γκόλντσταϊν επέζησαν μετά τη συντριβή του αεροπλάνου τους λίγο μετά την απογείωση, καθώς αναχωρούσαν από τη Νότια Καρολίνα, όπου το δίδυμο είχε μόλις δώσει μια συναυλία.

Ο βοηθός του Τράβις Μπάρκερ, Κρις «Λιλ Κρις» Μπέικερ, ο σωματοφύλακάς του, Τσαρλς «Τσε» Στιλ, η πιλότος Σάρα Λέμον και ο συγκυβερνήτης Τζέιμς Μπλαντ σκοτώθηκαν στη συντριβή.

Ο Τράβις Μπάρκερ κυκλοφόρησε μάλιστα και ένα σχετικό ντοκμαντέρ, με τίτλο «Louder Than Fear», που είναι διαθέσιμο στο Hulu και το Disney+.