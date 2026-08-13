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Σωκράτης Μάλαμας: Ακυρώθηκε η αυριανή συναυλία του στη Σίβηρη Χαλκιδικής μετά την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά

«Η απόφαση λαμβάνεται για λόγους ασφάλειας, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας», ανέφερε η ανακοίνωση
Σωκράτης Μάλαμας
O Σωκράτης Μάλαμας / NDP PHOTO
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Δύσκολες ώρες βιώνουν οι κάτοικοι στη Σίβηρη Χαλκιδικής εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή την Πέμπτη (13.08.2026). Ο Σωκράτης Μάλαμας ήταν να δώσει μια συναυλία εκεί στην επόμενη ακριβώς ημέρα, ωστόσο η εκδήλωση ακυρώθηκε.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο καταξιωμένος καλλιτέχνης μέσω ανάρτησης στο Instagram. Στην ανακοίνωση, την οποία δημοσίευσε στον λογαριασμό του ο Σωκράτης Μάλαμας αναφέρθηκε ότι η απόφαση για την ακύρωση λήφθηκε εξαιτίας της φωτιάς, για λόγους ασφαλείας.

«Ακύρωση συναυλίας Σωκράτη Μάλαμα στη Σίβηρη Χαλκιδικής,

Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, η προγραμματισμένη συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα στις 14/8 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση λαμβάνεται για λόγους ασφάλειας, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας.

Για τους κατόχους ηλεκτρονικών εισιτηρίων, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της τράπεζας, ενώ για όσους έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους από φυσικά σημεία προπώλησης, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί από τα αντίστοιχα φυσικά σημεία.

Ευχόμαστε η κατάσταση να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η ανακοίνωση που δημοσίευσε και ο Σωκράτης Μάλαμα.

Σημειώνεται ότι η κατάσταση στη Σίβηρη είναι ιδιαίτερα δύσκολη και οι φλόγες έχουν φτάσει στα σπίτια, ενώ παράλληλα εκκενώθηκαν οικισμοί.

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