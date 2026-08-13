Σταύρος Σβήγκος: Γενέθλια στην Αντίπαρο με τη Γιολάντα Καλογεροπούλου – Η τρυφερή ευχή

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για τον Σταύρο Σβήγκο, καθώς την Πέμπτη 13 Αυγούστου έχει τα γενέθλιά του. Ο ηθοποιός γιορτάζει έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Γιολάντα Καλογεροπούλου.

Το ζευγάρι βρίσκεται αυτό το διάστημα στην Αντίπαρο, όπου συνδυάζει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με καλοκαιρινές στιγμές χαλάρωσης. Ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου, απολαμβάνουν το νησί και περνούν χρόνο μαζί δίπλα στη θάλασσα.

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Με αφορμή τα γενέθλια του αγαπημένου της, η Γιολάντα Καλογεροπούλου θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια, κάνοντας μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ηθοποιός ανέβασε μια σειρά από κοινές τους φωτογραφίες από την παραλία. Στα στιγμιότυπα, η Γιολάντα Καλογεροπούλου και ο Σταύρος Σβήγκος ποζάρουν αγκαλιασμένοι, έχοντας πίσω τους το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα.

Την ανάρτηση συνόδευσε με μια λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα ευχή προς τον σύντροφό της. «Χρόνια πολλά αγάπη μου», έγραψε η Γιολάντα Καλογεροπούλου στη λεζάντα.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τις όμορφες στιγμές που περνά το ζευγάρι στην Αντίπαρο, με τον Σταύρο Σβήγκο να γιορτάζει τα γενέθλιά του σε καλοκαιρινό σκηνικό και έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του.