Η Σόφη Πασχάλη με τον σύντροφό της Νίκο Πάττα ταξίδεψαν στο Μπαλί: «Φέτος γιορτάζουμε τρία ευτυχισμένα χρόνια»

Στο Μπαλί βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες η Σόφη Πασχάλη με τον σύντροφό της, Νίκο Πάττα. Η γνωστή γυμνάστρια βρέθηκε για 3η φορά στο νησί της Ινδονησίας, γιορτάζοντας μάλιστα 3 χρόνια σχέσης με τον άνθρωπό της.

Η Σόφη Πασχάλη έκανε ανάρτηση στα social media ανεβάζοντας φωτογραφίες από το trip της στο Μπαλί. Σε αυτές είτε ποζάρει με τον σύντροφό της, είτε μόνη της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την κοινή της πορεία με τον Νίκο Πάττα.

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Στη λεζάντα μάλιστα έγραψε μερικά τρυφερά λόγια για τον άνθρωπό της, αναφέροντας πως έκλεισαν μαζί 3 ευτυχισμένα χρόνια.

«Τρίτη χρονιά στο Μπαλί. Και φέτος γιορτάζουμε τρία ευτυχισμένα χρόνια μαζί με τον σύντροφο μου! Τρία χρόνια για τα οποία είμαι πραγματικά ευγνώμων. Γιατί μαζί εξελισσόμαστε, προοδεύουμε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε κάθε βήμα. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου, για την εμπιστοσύνη, κ για όλα όσα δημιουργούμε μαζί. Και τώρα να σας πω κ Κάτι ακόμα… Όσον αφορά το wellness… Σας ετοιμάζω μια ξεχωριστή έκπληξη. Ένα wellness retreat στο Μπαλί! Ζω κάθε λεπτομέρεια τώρα και το επιλέγω με πολύ αγάπη γι αυτό κ οι θέσεις θα είναι περιορισμένες! Σύντομα σας αποκαλύπτω τα πάντα», έγραψε στη λεζάντα.