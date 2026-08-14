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Λίλα Μπακλέση: Οι πρώτες εικόνες από τη γέννηση του γιου της και η αποκάλυψη για της 27 ώρες τοκετού

«Καλώς μας ήρθες όμορφε τύπε - Για να δούμε που θα μας οδηγήσει η συνάντηση αυτή», έγραψε στη δημοσίευση
Λιλα Μπακλεση
Η Λίλα Μπακλέση με τον γιο της
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Τις πρώτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο μετά τη γέννηση του γιου της μοιράστηκε η Λίλα Μπακλέση με τους διαδικτυακούς της φίλους, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει ότι χρειάστηκαν 27 ώρες για να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.

Η Λίλα Μπακλέση, που απέκτησε ένα αγοράκι με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Μαρκεζίνη, θέλησε να καταγράψει τις πρώτες σκέψεις και τα συναισθήματά της μετά τον τοκετό, αλλά και να ευχαριστήσει όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα της σε αυτή την τόσο σημαντική στιγμή της ζωής της.

Με το χιούμορ και την αμεσότητα που τη χαρακτηρίζουν, η Λίλα Μπακλέση καλωσόρισε δημόσια τον γιο της αποκαλώντας τον «όμορφο τύπο», ενώ αποκάλυψε πως κατάφερε να γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό.

Η Λίλα Μπακλέση έγραψε: «Λοιπόν! Συνέβη! Μου πήρε 27 ώρες για να συναντήσω αυτόν τον τύπο αλλά χαλάλι του. Θα το ξαναέκανα; Δεν ξέρω. Αυτό που σίγουρα ξέρω όμως, είναι ότι αν το ξαναέκανα θα ήθελα αυτήν την ομάδα.

Τον γιατρό μου που με στήριξε σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Που με καθοδήγησε βήμα βήμα στη διαδικασία του τοκετού. Είναι σπουδαίο να νιώθεις ότι ο γιατρός σου σε θαυμάζει για τον αγώνα που κάνεις και σε ενθαρρύνει, ώστε να παραμείνεις ψύχραιμη μέχρι το τέλος. Η εμπιστοσύνη που του είχα συνετέλεσε στο να καταφέρουμε έναν φυσιολογικό τοκετό. Κωστή θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων.

Τη μαία μου που έμεινε στο πλάι μου, ξάγρυπνος φρουρός, και που όταν ένιωθα ότι δεν έχω άλλες δυνάμεις, ήταν εκεί για να μου υπενθυμίσει το στόχο μας.

Τον drfilis.ivf που είμαστε 20 χρόνια φίλοι και ήταν εκεί για μένα. Μπορεί να μην χρειαστήκαμε τις ιατρικές του γνώσεις για τη δημιουργία της οικογένειας μας, το ότι ήταν όμως μαζί μας αυτές τις ώρες, είναι βαθιά συγκινητικό.

Καλώς μας ήρθες όμορφε τύπε. Για να δούμε που θα μας οδηγήσει η συνάντηση αυτή».

Η Λίλα Μπακλέση είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Απρίλιο, επιλέγοντας και τότε έναν χιουμοριστικό τρόπο για να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα. Πλέον, η ίδια και ο Παναγιώτης Μαρκεζίνης έχουν ανοίξει το πιο διαφορετικό κεφάλαιο της κοινής τους ζωής, απολαμβάνοντας τις πρώτες ημέρες στο σπίτι με τον γιο τους.

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