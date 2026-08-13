Μπεν Άφλεκ: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της ταινίας του, «Animals», που θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο στο Netflix

Το φως της δημοσιότητας είδε το πρώτο teaser της νέας φιλόδοξης ταινίας του Netflix με τίτλο «Animals» και πρωταγωνιστή τον Μπεν Άφλεκ.

Στο πλευρό του διάσημου σταρ θα απολαύσουμε την ταλαντούχα Κέρι Ουάσινγκτον. Εκείνη και ο Μπεν Άφλεκ στη νέα αυτή ταινία υποδύονται δύο γονείς που έρχονται αντιμέτωποι με τον χειρότερο εφιάλτη κάθε οικογένειας.

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Την Τετάρτη (12.08.2026) κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της ταινίας το οποίο δείχνει την ευτυχισμένη ζωή ενός πολιτικού και της συζύγου του μαζί με τον γιο τους, τα πάντα ανατραπούν με δραματικό τρόπο.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, όταν ο γιος του υποψήφιου δημάρχου του Λος Άντζελες πέφτει θύμα απαγωγής, εκείνος και η σύζυγός του έχουν μόλις λίγες ώρες στη διάθεσή τους για να συγκεντρώσουν τα λύτρα. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους έχει ήδη διατεθεί στην προεκλογική εκστρατεία, το ζευγάρι αναγκάζεται να “λερώσει τα χέρια του” και να φέρει στο φως μια σκοτεινή πλευρά της ζωής του, που σκόπευε να κρατήσει για πάντα κρυφή.

Στο πλευρό των δύο πρωταγωνιστών εμφανίζονται οι Τζίλιαν Άντερσον, Στίβεν Γιουν, Ρέι Φίσερ, Ματ Τζέραλντ, Αντριάνα Παζ, Λουίς Χεράρδο Μέντες και Κρίστοφερ Γούντλεϊ.

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Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Κόνορ Μακιντάιρ, με διορθώσεις από τους Μπίλι Ρέι και Μπεν Αφλεκ.

Σύμφωνα με το People, το «Animals» θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες και στην πλατφόρμα του Netflix στις 9 Οκτωβρίου.