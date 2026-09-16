Γιώργος Μαζωνάκης: Η Ελένη Γιαννατσούλια μοιράστηκε την άγνωστη ιστορία πίσω από το «Ώρες μικρές» – «Το κομμάτι αυτό το θέλω τώρα»

Την ξεχωριστή ιστορία πίσω από το τραγούδι «Ώρες μικρές», το ζεϊμπέκικο που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, και λατρεύτηκε από το κοινό, μοιράστηκε η Ελένη Γιαννατσούλια. Η γνωστή στιχουργός θυμήθηκε τη στιγμή που ο τραγουδιστής άκουσε τους στίχους και ενθουσιάστηκε τόσο, ώστε θέλησε αμέσως να κάνει το κομμάτι δικό του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Γιαννατσούλια αναφέρθηκε με συγκίνηση στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και στη σχέση που είχε με κάθε τραγούδι που επέλεγε να ερμηνεύσει. Όπως περιέγραψε, ήταν ένας ιδιαίτερα συναισθηματικός άνθρωπος, με ξεχωριστή προσωπικότητα και βαθιά αγάπη για τη μουσική και τους στίχους.

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«Είμαι πολύ συντετριμμένη από την απώλειά του. Και θέλω επίσης να σας πω ότι πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό και χαρισματικό πρόσωπο. Και ότι ως άνθρωπος ήταν εκ βαθέων μοναχικός και πάρα πολύ συναισθηματικός. Θα έλεγα κιόλας ότι ήταν δυσανάλογα συναισθηματικός με κριτήριο τον μέσο όρο. Ήταν ιδιαίτερα γοητευτικός και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης και πραγματικά πρόκειται για μία ιδιαίτερη και βαρύνουσα απώλεια για το ελληνικό τραγούδι και τη χώρα ολόκληρη», είπε αρχικά.

Η στιχουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην καλλιτεχνική προσωπικότητα του τραγουδιστή, εξηγώντας ότι είχε καταφέρει να δημιουργήσει το δικό του ξεχωριστό ύφος στη δισκογραφία. Εκείνο που θυμάται έντονα από τη συνεργασία τους ήταν η προσοχή που έδινε στα λόγια των τραγουδιών και στα μηνύματα που ήθελε να περνά μέσα από αυτά.

«Είναι χαρακτηριστικά η πάνδημη θλίψη και συγκίνηση που προκάλεσε ο αδόκητος χαμός του και μάλιστα υπό τις συνθήκες που έγινε. Θα σας έλεγα ότι διαμόρφωσε μία δική του προσωπική σχολή στη δισκογραφία. Ήταν κάτι ξεχωριστό, ήταν μία κατηγορία μόνος του. Ο άνθρωπος αυτός έδινε ιδιαίτερη σημασία στους στίχους των τραγουδιών του και στα μηνύματα που αυτά εξέπεμπαν. Ήταν ανήσυχη φύση και πρωτοπορούσε. Δεν φοβόταν την καινοτομία. Δηλαδή, ήταν πρωτοπόρος και στις δισκογραφικές δουλειές του και στις δημόσιες εμφανίσεις του. Η ερμηνεία του έδινε μία ξεχωριστή ώθηση στα έργα. Η χροιά του, ο τρόπος που ερμήνευε, η επικοινωνία με το κοινό πάνω στην πίστα… Δηλαδή, αν δείτε, ας πούμε, το “Ώρες μικρές” σε διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν, θα δείτε ότι είχε μία ισχυρή διαλεκτική με τον κόσμο. Τους λέει τον στίχο, τον επαναλαμβάνουν, τον φωνάζουν. Δηλαδή είχε μία απίστευτη διαλεκτική με τον κόσμο. Ήταν γεννημένος καλλιτέχνης. Ήταν πραγματικός καλλιτέχνης αυτός ο άνθρωπος», ανέφερε.

Μέσα από τα λόγια της, η Ελένη Γιαννατσούλια σκιαγράφησε έναν καλλιτέχνη που δεν αντιμετώπιζε τα τραγούδια απλώς ως επιτυχίες, αλλά αναζητούσε μέσα στους στίχους κάτι που θα τον άγγιζε και θα μπορούσε στη συνέχεια να μοιραστεί με το κοινό του. Το «Ώρες μικρές» ήταν ένα από τα κομμάτια που συνδέθηκαν έντονα με τη φωνή και την παρουσία του, αλλά και με τον ιδιαίτερο τρόπο που επικοινωνούσε με όσους τον άκουγαν.