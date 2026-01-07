Η Ανδρομάχη για την απότομη αλλαγή «celebrity» στο γάμο της: Μπροστά στην κάμερα μας έδινε συμβουλές

Σχεδόν τρεις μήνες μετά τον «λαμπερό» γάμο της, σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη, η Ανδρομάχη θυμήθηκε τα όσα έζησε εκείνη την ημέρα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day». Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε για τα σχόλια ορισμένων για την εμφάνισή της, αλλά και για ένα σκηνικό που την εξέπληξε δυσάρεστα.

Η Ανδρομάχη μίλησε για διπροσωπία από γνωστό πρόσωπο της showbiz. Όπως είπε η τραγουδίστρια, το συγκεκριμένο άτομο, άλλαξε στάση και συμπεριφορά όταν έκλεισαν οι κάμερες. Από τις συμβουλές και τα χαμόγελα, πέρασε στην αντεπίθεση και ζήτησε από το ευτυχισμένο ζευγάρι εξηγήσεις σε έντονο ύφος.

Αρχικά, απαντώντας στα σχόλια που ακούστηκαν για την εικόνα της την ημέρα του γάμου της, η Ανδρομάχη δήλωσε με χιούμορ: «Αυτό που έλεγαν με τις γκριμάτσες γέλασα πάρα πολύ. Κρατιόμουν να μη κλάψω σε όλο το γάμο και έλεγαν “ήταν ξινή”. Υπάρχουν και κακοπροαίρετοι βέβαια, που τους έχω γραμμένους η αλήθεια είναι».

Στη συνέχεια, η ίδια αποκάλυψε μια δυσάρεστη εμπειρία που είχε με celebrity του χώρου, περιγράφοντας μια απότομη και απρόσμενη αλλαγή συμπεριφοράς εκτός κάμερας: «Μπροστά στην κάμερα μας έδινε συμβουλές και ήταν γλυκούλης και cute και καλός, όταν έκλεισε η κάμερα μας λέει “δεν θα με κάνετε εσείς ρεζίλι”. Έτσι! Δεν κατάλαβα καν ότι το έλεγε σε εμάς γιατί ήταν τόσο μεγάλη η αλλαγή. Είχα πάθει σοκ. Ήταν πολύ άβολο».

Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μία παραμυθένια τελετή. Όλοι έδωσαν το παρών για να μπορέσουν να πετάξουν λίγο ρύζι στο ερωτευμένο ζευγάρι και να συμβάλουν με αυτόν τον τρόπο στο «ρίζωμα» του γάμου τους.