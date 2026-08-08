Η Ανδρομάχη μπέρδεψε τους σταθμούς της περιοδείας της: Το επικό λάθος με Μέθανα και Μεθώνη

Τι Μέθανα, τι Μεθώνη… θα σκέφτηκε η Ανδρομάχη μετά το βίντεο που ανέβασε στα social media της προκειμένου να ενημερώσει για τις πόλεις που θα εμφανιστεί στην καλοκαιρινή της περιοδεία του «Σούσουρο tour».

Κατά τη διάρκεια των βίντεο, η Ανδρομάχη μπέρδεψε τους προορισμούς της, αναφέροντας αρχικά τη Μεθώνη αντί για τα Μέθανα, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να το διορθώσει με άφθονο χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

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«Και από εκεί και πέρα, στις 8 Αυγούστου θα βρίσκομαι στην Κύπρο, στο Sirena Beach Bar… εμ… στις 9 Αυγούστου στην πλατεία Φαρμακά στην Κύπρο… στις 10 Αυγούστου στη Σύμη… και στις 11 στα Μέθανα». «Και επειδή ήμουν πολύ σίγουρη πριν ότι παίζω στα Μέθανα, παίζω στη Μεθώνη… Τι; Στις 11. Μην πάτε αλλού, εκεί θα είμαι. Γεια!».

«Λοιπόν… έκανα πάλι λάθος! Στα Μέθανα παίζω… αύριο; Όχι αύριο. Χαζή! Λοιπόν, στις 11 του μήνα, 11 δεν είναι ρε; Ναι, 11. 11 Αυγούστου παίζω Μέ-θα-να! Αυτό. Έχω πρόβλημα λέμε!».

Το ιδιαίτερα αστείο περιστατικό έγινε viral και έφαγε τρελό τρολάρισμα με κορυφαίο ένα AI που δείχνει ένα πούλμαν να μην ξέρει που να πάει.