Four Seasons Hotel Mykonos: Το νέο κεφάλαιο της πολυτελούς φιλοξενίας

Δεν είναι κάθε μέρα που ένα από τα σημαντικότερα ξενοδοχειακά brands του κόσμου επιλέγει να επενδύσει σε έναν ελληνικό προορισμό. Η έναρξη λειτουργίας του Four Seasons Hotel Mykonos αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αφίξεις των τελευταίων ετών για τη Μύκονο, αλλά και συνολικά για τον ελληνικό τουρισμό. Περισσότερο από ένα νέο πολυτελές ξενοδοχείο, αποτελεί μια επένδυση που ενισχύει το διεθνές κύρος του νησιού και επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα παραμένει στο επίκεντρο του παγκόσμιου χάρτη της luxury φιλοξενίας.

Η επιλογή της Μυκόνου μόνο τυχαία δεν είναι. Το νησί εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους προορισμούς της Μεσογείου, όμως ο ανταγωνισμός στην αγορά της πολυτελούς φιλοξενίας γίνεται ολοένα και πιο έντονος. Η παρουσία της Four Seasons λειτουργεί ως ψήφος εμπιστοσύνης στη δυναμική του προορισμού και έρχεται να προσθέσει μια διαφορετική διάσταση, εκείνη που συνδυάζει τη διεθνή τεχνογνωσία με την αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πρόκειται για το δεύτερο ξενοδοχείο του ομίλου στην Ελλάδα, μετά το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία του brand στη χώρα.

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Το νέο Four Seasons Hotel Mykonos βρίσκεται στο Καλό Λιβάδι, μόλις 20 λεπτά από τη Χώρα, και είναι χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω από τον κόλπο, σε έκταση 60 στρεμμάτων. Το έργο φέρει την υπογραφή του διακεκριμένου Έλληνα αρχιτέκτονα Νίκου Βαλσαμάκη, ο οποίος σχεδίασε το συγκρότημα αντλώντας έμπνευση από τη μορφή ενός παραδοσιακού κυκλαδίτικου οικισμού. Οι λευκοί όγκοι, τα φυσικά υλικά και οι λιτές γραμμές εναρμονίζονται με το τοπίο, δημιουργώντας μια αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας που δεν προσπαθεί να επισκιάσει τη φυσική ομορφιά του Αιγαίου.

Το νέο Four Seasons Hotel Mykonos αποτελεί μια επένδυση που ενισχύει το διεθνές κύρος του νησιού.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 94 δωμάτια, σουίτες και βίλες, πολλές από τις οποίες προσφέρουν ιδιωτική πισίνα, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την ιδιωτική παραλία, δύο πισίνες υπερχείλισης και υπηρεσίες shuttle ή ιδιωτικών μεταφορών προς τη Χώρα, συνδυάζοντας στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της Μυκόνου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γαστρονομική πρόταση, καθώς η Four Seasons αντιμετωπίζει το φαγητό ως αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Το Álef αποτελεί το μεσογειακό grill house του ξενοδοχείου, με εκλεκτές κοπές κρέατος, φρέσκα θαλασσινά και μια λίστα κρασιών που δίνει έμφαση σε ετικέτες κλασικού χαρακτήρα. Στο Corbu, το all-day dining κινείται σε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, ενώ το The Beach αποτελεί το ιδανικό σημείο για χειροποίητα cocktails δίπλα στο κύμα. Την τετράδα συμπληρώνει το Kafenéo, ένας χώρος αφιερωμένος στον καφέ, στους κλασικούς, ελληνικούς μεζέδες και στα cocktails, αποδίδοντας φόρο τιμής στην παράδοση μέσα από μια πιο σύγχρονη ματιά.

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Στο ίδιο υψηλό επίπεδο κινείται και η πρόταση στον τομέα της ευεξίας. Περιτριγυρισμένο από μεσογειακούς κήπους, το spa διαθέτει επτά αίθουσες θεραπειών, υπαίθριο pavilion, σάουνα, ατμόλουτρο και vitality pool. Το 24ωρο Fitness Centre περιλαμβάνει υπαίθριο spinning studio, χώρο yoga και stretching με θέα στο Αιγαίο, καθώς και εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης με personal trainers.

Το έργο φέρει την υπογραφή του διακεκριμένου Έλληνα αρχιτέκτονα Νίκου Βαλσαμάκη, ο οποίος σχεδίασε το συγκρότημα αντλώντας έμπνευση από τη μορφή ενός παραδοσιακού κυκλαδίτικου οικισμού.

Το Four Seasons, όμως, δεν περιορίζεται στις εγκαταστάσεις του. Μέσα από μια σειρά επιλεγμένων εμπειριών καλεί τους επισκέπτες να γνωρίσουν μια διαφορετική πλευρά της Μυκόνου. Από θαλάσσιες εκδρομές στη Δήλο και τη Ρήνεια, μέχρι ιδιωτικές πτήσεις με ελικόπτερο πάνω από το κυκλαδίτικο τοπίο, περιηγήσεις στα σοκάκια της Χώρας, στον Φάρο Αρμενιστή, στην Καλαφάτη και στην Άνω Μερά ή ακόμη και ιππασία στην παραλία Φωκός, η φιλοσοφία του ξενοδοχείου είναι να αναδείξει τον αυθεντικό χαρακτήρα του νησιού πέρα από τα στερεότυπα.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 94 δωμάτια, σουίτες και βίλες.

Παράλληλα, το ξενοδοχείο είναι σχεδιασμένο ώστε να φιλοξενεί κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις, με χώρους που μπορούν να υποδεχθούν έως και 200 άτομα, ενώ το απομονωμένο εκκλησάκι στην πλαγιά του λόφου δημιουργεί ένα ξεχωριστό σκηνικό για γάμους, οι οποίοι μπορούν να ολοκληρωθούν με δεξίωση στο εστιατόριο Álef.

Η άφιξη του Four Seasons Hotel Mykonos αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν συνδυαστεί με το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, καθώς οι δύο προορισμοί συνδέονται εύκολα με σκάφος, αεροπλάνο ή ελικόπτερο, δημιουργώντας μια ενιαία εμπειρία πολυτελών διακοπών στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, η ανακοίνωση για νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα της Four Seasons στο Πόρτο Χέλι δείχνει ότι ο διεθνής όμιλος επενδύει στρατηγικά στη χώρα. Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο μήνυμα πίσω από το νέο opening στη Μύκονο: δεν πρόκειται απλώς για ακόμη ένα πολυτελές ξενοδοχείο, αλλά για μια επένδυση που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη ενός κορυφαίου παγκόσμιου brand στις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού.