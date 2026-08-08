Lifestyle

Η Άννα Βίσση ξετρελάθηκε με μπάντα που έπαιζε Τσιτσάνη στο Φισκάρδο και τους πρότεινε συνεργασία

«Κάτι θα κάνουμε στην Αθήνα, το αισθάνομαι» είπε η απόλυτη star
Η Άννα Βίσση
Η Άννα Βίσση / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Η Άννα Βίσση ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο να απολαμβάνει την μπάντα «Αγία Φανφάρα», που έπαιζε Τσιτσάνη σε δρόμο στο Φισκάρδο.
Συγκεκριμένα, στο βίντεο η μπάντα στο Φισκάρδο παίζει το «Αργοσβήνεις μόνη» του Βασίλη Τσιτσάνη, κάνοντας την Άννα Βίσση να σταματήσει για να τους ακούσει.

Η τραγουδίστρια είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια διαφορετική μουσική στιγμή. Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η Άννα Βίσση εμφανίζεται να παρακολουθεί όρθια την μπάντα «Αγία Φανφάρα».

Η Άννα Βίσση πλησίασε τους μουσικούς, στάθηκε για λίγο απέναντί τους και παρακολουθώντας το παίξιμό τους χαμογελώντας, έδειξε να απολαμβάνει τη μουσική.

@av__fans Last night in Kefallonia 🇬🇷🌊 Video @marianna_armaou | instagram #annavissi #kefalonia #fiskardo #foryou #greece ♬ πρωτότυπος ήχος – AVFans

Σύμφωνα, δε, με το inkefalonia, η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με ενέργεια της μπάντας που πήρε την κάρτα τους και τους έκανε πρόταση για πιθανή μελλοντική συνεργασία: «Κάτι θα κάνουμε στην Αθήνα, το αισθάνομαι» τους είπε.

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