Ατύχημα για τον Ιβάν Σβιτάιλο στις διακοπές του στην Κέρκυρα: «Κάθε εμπόδιο για καλό, θα σηκωθώ πιο δυνατός»

Δύσκολες ώρες περνάει ο Ιβάν Σβιτάιλο, καθώς όπως αποκάλυψε μέσω των social media αντιμετωπίζει ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας.

Ο γνωστός ηθοποιός αυτό το διάστημα κάνει οικογενειακές διακοπές στην Κέρκυρα, ωστόσο κατέληξε να ζητήσει ιατρική βοήθεια και πήγε για ακτινογραφία καθώς αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με τη φτέρνα του. Ο Ιβάν Σβιτάιλο δεν αποκάλυψε πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημά του, ωστόσο δήλωσε στους followers του στο Instagram ότι θα σηκωθεί πιο δυνατός μετά από αυτήν την περιπέτεια.

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Η ανάρτησή του έγινε στο Instagram το μεσημέρι του Σαββάτου (08.08.2026).

Η μαγνητική τομογραφία δείχνει την περιοχή του αστραγάλου του ταλαντούχου καλλιτέχνη.

«Κάθε εμπόδιο για καλό. Η αχίλλειος πτέρνα μου.

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Ακόμα και ο μέγας Αχιλλέας είχε την αδυναμία του.

Με θάρρος, θα σηκωθώ πιο δυνατός», έγραψε στην ανάρτησή του ο Ιβάν Σβιτάιλο.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Σημειώνεται ότι ο Ιβάν Σβιτάιλο δεν πραγματοποιεί κάποια ευρεία καλοκαιρινή περιοδεία αυτό το διάστημα, ενώ πριν από δύο ημέρες είχε δημοσιεύσει μία τρυφερή φωτογραφία με τα παιδιά του από τις διακοπές του στην Κέρκυρα.

«Δεν ήθελα πάντα να κάνω οικογένεια γιατί ο ίδιος προέρχομαι από μία οικογένεια που “έσπασε”. Ο γονείς μου είχαν χωρίσει και αυτό μου άφησε πάρα πολλά κενά. Οπότε φοβόμουν κατά πόσο θα ήμουν ικανός. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχα σχέσεις με τον πατέρα μου. Προσπάθησα να τις αποκαταστήσω πριν φύγει από τη ζωή. Δεν μπορείς να τα συμπυκνώσεις όλα. Κάποια πράγματα θέλουν χρόνο για να ειπωθούν και κάποια τραύματα θέλουν χρόνο για να επουλωθούν», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα ο Ιβάν Σβιτάιλο σε συνέντευξή του.