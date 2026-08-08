Η Βάλια Χατζηθεοδώρου εντυπωσίασε με το λεοπάρ μπικίνι σε παραλία της Μυκόνου

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Μύκονο και το μοιράστηκε με τους ακόλουθους της στο Instagram.

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media, εμφανίστηκε να ποζάρει με μαγιό σε παραλίες της Μυκόνου.

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Το μοντέλο και influencer ανέβασε στιγμιότυπά της στη θάλασσα με πολύχρωμα μπικίνι, ενώ πρόσθεσε και φωτογραφίες από βραδινές εξόδους της, φορώντας σε μία από αυτές ένα λευκό μίνι φόρεμα.

Δεν πέρασε απαρατήρητη, φορώντας ένα λεοπάρ μπικίνι τράβηξε τα βλέμματα στο νησί των ανέμων.