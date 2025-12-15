Η Άννα Φόνσου αποχαιρέτησε τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Δεν μπορώ να σου πω αντίο, παρά μόνο πόσο σ’ αγαπώ»

Μεγάλη θλίψη έχει προκληθεί στον κόσμο των τεχνών και όχι μόνο, η είδηση του θανάτου του γνωστού ηθοποιού Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Η Άννα Φόνσου θέλησε να αποχαιρετήσει τον φίλο και συνάδελφό της με μια συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον λογαριασμό το «actors house official» στο Instagram.
Ο γνωστός ηθοποιός, Αλμπέρτο Εσκενάζυ, άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας 15/12/2025 στο νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι», όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες και η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό κόσμο και την φίλη του Άννα Φόνσου που θέλησε να τον αποχαιρετήσει.
Συγκεκριμένα η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από παλαιότερη συνεργασία τους στο θέατρο και τη συνόδευσε με συγκινητικά λόγια.
«Αχ αγαπημένε μου … έφυγες κι εσύ… πέταξες μακριά μας…. βιάστηκες να μας αφήσεις…κι εμείς που τόσο σ αγαπήσαμε πως θα ζήσουμε με την απουσία σου;;;; Έφυγαν όλοι από κοντά μου… Όχι κι εσύ…..δεν αντέχω να Σ’ αποχαιρετήσω…δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ.. Δεν μπορώ να σου πω αντίο… παρά μόνο πόσο σ’ αγαπώ…» έγραψε η Άννα Φόνσου στην ανάρτησή της.
Τα συγκινητικά της λόγια φανερώνουν την θλίψη της, αφού συγκλονισμένη από τον χαμό του φίλου της, προσπαθεί να του πει αντίο.