Η Άννα Βίσση αποχωρεί από την Panik Records – Θα κινείται αυτόνομα με την εταιρεία παραγωγής που έχει με τη Δήμητρα Κούστα

Μεγάλες αλλαγές στην επαγγελματική της πορεία κάνει το τελευταίο διάστημα η Άννα Βίσση. Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι η διάσημη τραγουδίστρια ύστερα από 10 χρόνια επιτυχίας αφήνει, το «Hotel Ermou» για να φιλοξενηθεί από τη νέα σεζόν στο ανανεωμένο «Αθηνών αρένα». Ταυτόχρονα, λοιπόν, φεύγει κι από την Panik Records.

Όπως ανέφερε ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno» το πρωί της Παρασκευής (06.02.2026), η Άννα Βίσση παρόλο που αποχωρεί από την Panik Records συνεχίζει να διατηρεί άριστες σχέσεις με τα στελέχη της. Ο λόγος που φεύγει δεν είναι άλλος από την επιθυμία της να κινείται πλέον αυτόνομα, όπως διάσημες σταρ του διεθνούς πενταγράμμου, σαν την Taylor Swift.

Έτσι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Άννα Βίσση δε θα ενταχθεί σε κάποια άλλη δισκογραφική εταιρεία. Θα κινηθεί αυτόνομα και τα επόμενα τραγούδια της θα κυκλοφορήσουν από την DNA Productions, την εταιρεία με τη Δήμητρα Κούστα που έχει συνιδρύσει και έχει κυκλοφορήσει και τα δύο τελευταία της βίντεο κλιπ.

Η κίνηση αυτή σχολιάστηκε από τους συντελεστές της εκπομπής, που σύγκριναν την κίνηση της Ελληνίδας τραγουδίστριας με αντίστοιχες διεθνών προτύπων, όπως της Taylor Swift. Συνηθίζεται στο εξωτερικό ο καλλιτέχνης να αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο (branding) και την παραγωγή του υλικού του.