Η Άννα Βίσση και η Orianthi ξεσήκωσαν το ΟΑΚΑ: «Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι μαζί μας γιατί είναι γυναίκα και ροκού»

«Σείστηκε» το ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου (26.09.2026) κατά την διάρκεια της φαντασμαγορικής συναυλίας της Άννας Βίσση. Η «απόλυτη» Ελληνίδα τραγουδίστρια αποθεώθηκε στο κατάμεστο στάδιο, ενώ «τρέλανε» το κοινό με τις εκπλήξεις που είχε ετοιμάσει.

Η Άννα Βίσση αφότου «κατέβηκε» με θεαματικό τρόπο στην σκηνή του ΟΑΚΑ μέσα σε αιωρούμενο στεφάνι, ερμήνευσε κάποιες από τις τεράστιες επιτυχίες της και ξεσήκωσε τους θαυμαστές της που αδημονούσαν για την μεγάλη της συναυλία. Κατά τη διάρκεια του σόου, στην σκηνή ανέβηκε η γνωστή Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια, Orianhti.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διεθνούς φήμης κιθαρίστρια και τραγουδίστρια, Orianthi Penny Panagaris, έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συνεργασία της με τον Michael Jackson για τις πρόβες των συναυλιών «This Is It». Ένα από τα πιο γνωστά της τραγούδια είναι το According to You, το οποίο είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα το 2010.

Το 2011 η Orianthi εντάχθηκε στην μπάντα του Alice Cooper και πραγματοποίησε διεθνείς περιοδείες, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Richie Sambora, ο Michael Bolton και ο Dave Stewart. Η Orianthi δημιούργησε τη δική της solo πορεία, καθώς το 2009 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Believe». Ακολούθησαν οι δίσκοι «Heaven in This Hell», «O», «Rock Candy» και «Some Kind of Feeling».

Σήμερα, η Orianthi, ήταν η επίτιμη καλεσμένη της Άννας Βίσση στο ασφυκτικά γεμάτο Ολυμπιακό Στάδιο. «Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι μαζί μας γιατί είναι γυναίκα και ροκού», είπε «Απόλυτη» για την 41χρονη κιθαρίστρια.

Η Οριάνθη γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 1985 στην Αδελαΐδα στη Νότια Αυστραλία. Άρχισε να μαθαίνει μουσική και πιάνο από τριών ετών, να παίζει ακουστική κιθάρα από έξι χρονών και άρχισε ηλεκτρική κιθάρα όταν ήταν 11 ετών