Η Άννα Βίσση μαζί με τα εγγόνια της στη Γαλλία για τα Χριστούγεννα – Δείτε φωτογραφίες

Τα πλάνα στο μαγευτικό θέρετρο
Άννα Βίσση

Το μαγικό Κουρσεβέλ για να περάσει τα Χριστούγεννα της, επέλεξε για φέτος Άννα Βίσση.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε στο κοινό το ταξίδι της στη Γαλλία, δημοσιεύοντας και σχετικές φωτογραφίες. Η Άννα Βίσση απολαμβάνει το θέρετρο μαζί με τα 2 εγγόνια της, τον Νίκο και τον Νέστορα.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα φαίνεται να ποζάρει με φόντο το χιονισμένο τοπίο και τα έλατα, ενώ σε μια άλλη φωτογραφίζεται καθισμένη σε μια πολυθρόνα.

Άννα Βίσση

Άννα Βίσση

Ανάρτηση

Από τα πλάνα δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα εγγόνια της που φαίνεται να απολαμβάνουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

