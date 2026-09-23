Η Μελίνα Ασλανίδου για την απώλεια του 20χρονου αδερφού της: «Μέσα από τη μαυρίλα βρήκα ένα φως»

Η Μελίνα Ασλανίδου βίωσε μια πολύ σκληρή οικογενειακή τραγωδία όταν έχασε τον αδελφό της, Ανέστη, σε ηλικία μόλις 20 ετών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids», εμηνεύτρια μίλησε για εκείνη την περίοδο και τις αποφάσεις που πήρε για τη δική της ζωή.

Ο θάνατος του μόλις 20χρονου αδερφού της λειτούργησε ως εφαλτήριο για να πάρει τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει στην Αθήνα και να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Η Μελίνα Ασλανίδου πληγωμένη από την απώλεια, έψαχνε φως μέσα στο αδιέξοδο που βρισκόταν. Τίποτα δεν ήταν εύκολο.

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Η γνωστή ερμηνεύτρια έχει αναφερθεί πολλές φορές δημόσια σε αυτή την ξαφνική απώλεια που τη στιγμάτισε βαθιά, περιγράφοντας το πένθος σαν «μια φωτιά που έκαιγε τα πάντα». Η τραγική αυτή απώλεια την έκανε να αναθεωρήσει την κοσμοθεωρία της, να ζει αποκλειστικά στο «τώρα» και να στρέψει το βλέμμα της στην πνευματικότητα, αντλώντας δύναμη από την πίστη της στον Θεό.

Στη συνέντευξή της, η Μελίνα Ασλανίδου ανέφερε: «Όταν πέθανε ο αδελφός μου στα 20 του, συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ζήσω γιατί υπάρχουν ανατροπές. Βλέπεις ένα παιδί 20 χρονών, έναν κούκλο σαν τα κρύα τα νερά, έναν άγγελο και αυτός ο άγγελος πλέον δεν υπάρχει, εκεί είπα ότι είναι πολύ μικρή η ζωή και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Μέσα από τη μαυρίλα βρήκα ένα φως, πάντα έτρεχα προς το φως» είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο αποκάλυψε το βαπτιστικό της όνομα: «Το πραγματικό μου όνομα, αυτό με το οποίο με βάφτισαν είναι Συμέλα. Πόντια. Η μητέρα μου δε με φώναξε ποτέ Συμέλα, και με φώναζαν Μέλη, Μέλα» είπε η τραγουδίστρια. Το «Μελίνα» προέκυψε ως καλλιτεχνικό υποκοριστικό, το οποίο υιοθέτησε στα πρώτα βήματα της καριέρας της και με αυτό έγινε ευρέως γνωστή στο ελληνικό κοινό.

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Αν και γεννήθηκε στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, μεγάλωσε στην Παραλίμνη Γιαννιτσών, όπου από μικρή ήρθε σε επαφή με την ποντιακή μουσική και παράδοση.

Σε άλλο σημείο η Μελίνα Ασλανίδου εξομολογήθηκε: «Το χειρότερο σχόλιο που έχω ακούσει για μένα, είναι ότι είμαι αλκοολική. Ό,τι να ‘ναι. Γι’ αυτό πλέον δεν ακούμε, έχουμε κλείσει τα αυτάκια μας και ακούμε αυτά που πρέπει να ακούσουμε».

Η μουσική καριέρα της Μελίνας Ασλανίδου μετρά περισσότερα από 25 χρόνια γεμάτα μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες, χρυσούς δίσκους και συνεργασίες με τα κορυφαία ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.