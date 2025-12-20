Η Άννα Βίσση βάζει τέλος στα σενάρια αποχώρησης από τις πίστες – «Όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω»

Τέλος στις φήμες που μιλάνε για την απομάκρυνση της από τα νυχτερινά κέντρα έδωσε η Άννα Βίσση, με την ίδια να απαντάει επί σκηνής λέγοντας πως «Όσο έχω φωνή θα σας τραγουδάω».

«Και για να απαντήσω σε αυτά που γράφονται, η Βίσση δεν αφήνει ποτέ τη νύχτα. Όσο έχω φωνή θα τραγουδάω», ελπε συγκεκριμένα η Ελληνίδα σταρ, Άννα Βίσση.

Ο Πάνος Κατσαρίδης πριν από λίγες ημέρες μέσα από το «Πρωινό» του ANT1 ανέφερε: «Θα είναι η τελευταία της χρονιά στο Hotel Ermou μετά από δέκα χρόνια. Από του χρόνου Άννα Βίσση την νύχτα, τέλος. Το έχει αποφασίσει και θεωρεί ότι πρέπει να κάνει μια παύση και να κάνει άλλα πράγματα. Συζητάει να κάνει μιούζικαλ με τον Νίκο Καρβέλα… Δεν θα μπορείς να τη δεις στα μπουζούκια».

Η δημοφιλής pop star συνεχίζει δυναμικά τις εμφανίσεις της στην πίστα, ενώ χθες, Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου δέχτηκε μια μεγάλη έκπληξη στη σκηνή όταν η κόρη της, Σοφία Καρβέλα με τα παιδιά της τραγούδησαν για τα γενέθλιά της, με την Άννα Βίσση να χειροκροτείται από το κοινό της, σε μια ξεχωριστή βραδιά.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσα ακόμα χρόνια παραμείνει στα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, θα κλέβει σίγουρα τις εντυπώσεις.