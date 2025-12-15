Η Αντζελίνα Τζολί αποκαλύπτει την ουλή από τη μαστεκτομή ποζάροντας στο εξώφυλλο του Time

Στο εξώφυλλο του πρώτου τεύχους της γαλλικής έκδοσης του περιοδικού TIME, που κυκλοφορεί στις 18 Δεκεμβρίου, πρωταγωνιστεί η Αντζελίνα Τζολί. H διάσημη ηθοποιός αποκαλύπτει την ουλή από τη μαστεκτομή που έκανε, προληπτικά, το μακρινό 2013.

Πριν από 12 χρόνια, η Αντζελίνα Τζολί ανακοίνωσε δημόσια ότι είχε υποβληθεί σε προληπτική διπλή μαστεκτομή, αφού διαπιστώθηκε ότι έφερε τη γονιδιακή μετάλλαξη BRCA1, η οποία αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών. Εκείνη την περίοδο, οι γιατροί της είχαν εκτιμήσει ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου άγγιζε το 87%.

Η απόφασή της να μιλήσει ανοιχτά θεωρήθηκε τολμηρή και πρωτοφανής για το Χόλιγουντ, όμως η ίδια ήθελε να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η πρόληψη σώζει ζωές.

Στο TIME France, η Τζολί φωτογραφίζεται αποκαλύπτοντας δημόσια την ουλή από τη μαστεκτομή, εξηγώντας ότι δεν πρόκειται για πράξη έκθεσης, αλλά για μία συνειδητή επιλογή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Ο καρκίνος του μαστού παραμένει ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως και η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στο γυναικείο φύλο.

Η ηθοποιός τονίζει ότι η γνώση, η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση στην πρόληψη μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.

Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός παραχωρεί μία από τις πιο σπάνιες και ειλικρινείς συνεντεύξεις της, μιλώντας για τη ζωή της, τα παιδιά της, τη μακρόχρονη ανθρωπιστική της δράση και, κυρίως, για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού, μια εμπειρία που σημάδεψε βαθιά την προσωπική και δημόσια πορεία της.

Η Τζολί, που πρωταγωνιστεί στην ταινία «Couture» της Αλίς Βινοκούρ, εξηγεί πως το φιλμ έχει άμεση σύνδεση με τη δική της οικογενειακή ιστορία. Ο καρκίνος του μαστού υπήρξε μία επαναλαμβανόμενη απειλή στη ζωή της, καθώς η μητέρα της, Μαρσελίν Μπερτράν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τη νόσο. Η απώλεια αυτή αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στις αποφάσεις που πήρε αργότερα για την υγεία της.