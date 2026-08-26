Νικολέτα Βλαβιανού: Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη, όλοι έχουμε ρίξει το κασέ μας από την κρίση και μετά

Για τις απολαβές των ηθοποιών και για τον αείμνηστο συνάδελφο της, Νίκο Καλογερόπουλο που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή μίλησε, μεταξύ άλλων, η Νικολέτα Βλαβιανού στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Espresso και τον δημοσιογράφο Στέργιο Σαμαρτζή.

Υπάρχουν σήμερα πραγματικά υψηλά κασέ στον χώρο ή πρόκειται πλέον για μια παλιά πραγματικότητα;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Το επάγγελμα μας είναι μη ανταποδοτικό. Μπορεί να πάρεις έναν καλό μισθό και μετά, για πέντε χρόνια, να είσαι άνεργος.

Τον αγαπημένο Νίκο Καλογερόπουλο δεν τον ρώτησε κανείς πως ζούσε τόσα χρόνια και αν είχε προτάσεις. Οι μεγάλοι ηθοποιοί μπαίνουν στο συρτάρι επειδή ζητούν παραπάνω χρήματα.

Εσείς είστε ικανοποιημένη από το κασέ σας;

Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη. Όλοι έχουμε ρίξει το κασέ μας από την κρίση και μετά. Παίρνουμε τα λεφτά που παίρνουμε όταν ξεκινούσαμε τη δεκαετία του ’90. Υπήρξαν και εποχές που πληρωθήκαμε καλά, αλλά αυτά πέρασαν.