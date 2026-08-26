Βικτώρια Δέλλα για Γωγώ Μαστροκώστα: «Χρόνια πολλά άγγελέ μου» – Συγκλονίζει η νέα ανάρτηση για τη μητέρα της

Η Βικτώρια Δέλλα έκανε το πρωί της Τετάρτης (26-08-2026) μια συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα της, Γωγώ Μαστροκώστα, με αφορμή την ημέρα που θα γιόρταζε τα 56α γενέθλιά της. Ο πόνος της απώλειας παραμένει ανείπωτος για την 18χρονη. Έζησε τη μάχη ζωής που έδινε η γυναίκα που την έφερε στον κόσμο, με τον επικήδειο που εκφώνησε στις 27 Μαΐου, να προκαλεί συγκίνηση στους πάντες.

Η Βικτώρια Δέλλα ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με φωτογραφίες από το παρελθόν. Στις τρεις εικόνες διακρίνεται η ίδια και η Γωγώ Μαστροκώστα. Στη μεσαία, είναι και ο Τραϊανός Δέλλας, από παλαιότερες στιγμές ευτυχίας.

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Η 18χρονη έγραψε: «Χρόνια πολλά, άγγελέ μου. Θα σε αγαπάμε για πάντα και θα μεγαλώνεις πάντα μέσα στις καρδιές μας». Πριν από λίγες ημέρες, η οικογένεια επέστρεψε στο Ευηνοχώρι για την τέλεση του τρίμηνου μνημοσύνου της.

Περίπου σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Βικτώρια Δέλλα αποφοίτησε από το λύκειο. Προσπαθεί να κοιτάξει μπροστά. Έχει διαρκώς τη στήριξη του πατέρα της, που στάθηκε σαν βράχος στον Γολγοθά που ανέβαινε η Γωγώ Μαστροκώστα.

Η ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα

Η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα στις 25 Μαΐου 2026, σε ηλικία 55 ετών, βύθισε στη θλίψη την οικογένειά της, τον καλλιτεχνικό κόσμο και το πανελλήνιο. Η λαμπερή γυμνάστρια και τηλεοπτική προσωπικότητα, που ταυτίστηκε με την ομορφιά, τη ζωντάνια και τον δυναμισμό, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετά από μια γενναία και αξιοπρεπή μάχη για την υγεία της.