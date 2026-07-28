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Γιάννης Ξανθόπουλος: Η κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ραφαέλα Μητροπούλου, στα γενέθλιά της

Το ερωτευμένο ζευγάρι γιόρτασε τα γενέθλια με αγαπημένους φίλους, απολαμβάνοντας μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές
Ο Γιάννης Ξανθόπουλος και η Ραφαέλα Μητροπούλου
NDP Photo
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Ο Γιάννης Ξανθόπουλος και η Ραφαέλα Μητροπούλου ζουν έναν όμορφο έρωτα εδώ και περίπου έναν χρόνο και δείχνουν πιο αγαπημένοι από ποτέ, λάμποντας στο πάρτι γενεθλίων της 24χρονης. Μπορεί να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, όμως όσοι τους γνωρίζουν μιλούν για ένα ζευγάρι που απολαμβάνει κάθε στιγμή μαζί και στηρίζει ο ένας τον άλλον σε κάθε βήμα.

Η σχέση του Γιάννη Ξανθόπουλου με τη Ραφαέλα Μητροπούλου ξεκίνησε από μια δυνατή φιλία, η οποία με τον χρόνο εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα. Παρότι αποφεύγουν να εκθέτουν την προσωπική τους ζωή στα φώτα της δημοσιότητας, δεν κρύβουν τη χαρά και την αγάπη που τους ενώνει.

Πριν από λίγες ημέρες, η Ραφαέλα είχε έναν ακόμη λόγο να χαμογελά, καθώς γιόρτασε τα 24α γενέθλιά της σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της παραλιακής. Δίπλα της βρισκόταν φυσικά ο αγαπημένος της, Γιάννης Ξανθόπουλος, αλλά και στενοί φίλοι που μοιράστηκαν μαζί της αυτή την ξεχωριστή βραδιά.

Ο Γιάννης Ξανθόπουλος και η Ραφαέλα Μητροπούλου
NDP Photo
Ο Γιάννης Ξανθόπουλος και η Ραφαέλα Μητροπούλου
NDP Photo

Οι φωτογραφίες από το πάρτι αποτυπώνουν το κλίμα της βραδιάς, με το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό και ευδιάθετο. Ο νεαρός τραγουδιστής δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της αγαπημένης του, δείχνοντας για ακόμη μία φορά πόσο δεμένοι είναι.

Η Ραφαέλα Μητροπούλου είναι 24 ετών και σπουδάζει υποκριτική. Παράλληλα, προέρχεται από μια ιδιαίτερα γνωστή οικογένεια, καθώς είναι κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Βίκτωρα Μητρόπουλου και της Τάριας Μπούρα, του μοντέλου που ξεχώρισε τη δεκαετία του ’90.

Όλα δείχνουν πως ο Γιάννης και η Ραφαέλα διανύουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους. Με διακριτικότητα, αλλά και πολλή αγάπη, συνεχίζουν να χτίζουν τη σχέση τους, απολαμβάνοντας κάθε κοινή στιγμή μακριά από τα φώτα της υπερβολικής δημοσιότητας.

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