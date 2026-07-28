Δανάη Παππά: «Ακόμα νιώθω στα πρώτα μου βήματα και είναι ωραίο, νιώθω μια φρεσκάδα»

«Νιώθω πολύ ωραία για την μέχρι στιγμής πορεία και τις επιλογές που έχω κάνει. Πάντα εμπιστευόμουν πολύ τον εαυτό μου», είπε μεταξύ άλλων η Δανάη Παππά στη νέα της συνέντευξη.

Με αφορμή την καλοκαιρινή της περιοδεία, πλάι στον Θανάση Κουρλαμπά και την Ταμίλα Κουλίεβα, η Δανάη Παππά βρέθηκε καλεσμένη σε εκπομπή της ΕΡΤ3 την Τρίτη (28.07.2026) όπου και μίλησε για την καλλιτεχνική της διαδρομή αλλά και για τα πρώτα της βήματα.

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«Νομίζω πως δεν θα άλλαζα τίποτα στη διαδρομή μου. Δεν νιώθω ωραία να μετανιώνω για πράγματα. Κοιτώντας πίσω, βλέπω ένα πολύ μικρό κορίτσι που προσπαθεί να πατήσει σ’ αυτό το καινούργιο έδαφος που έχει μπροστά του» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η νεαρή ηθοποιός.

«Κάπως το χαίρομαι όμως, δηλαδή νιώθω πολύ ωραία για την μέχρι στιγμής πορεία και τις επιλογές που έχω κάνει. Πάντα εμπιστευόμουν πολύ τον εαυτό μου σε επιλογές που θα κάνω και ήξερα πως, είτε από την ηλικία είτε από την έλλειψη εμπειρίας πάνω σε κάτι, θα κάνεις λάθη.

Πάντα ήμουν ανοιχτή στο να ακούσω ανθρώπους που εμπιστεύομαι και θέλω να με συμβουλεύσουν για κάτι», τόνισε στη συνέχεια.

«Νιώθω πολύ ωραία για το πως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Για το τι έχω κάνει μέχρι στιγμής. Που ακόμα έχουν περάσει περίπου 8 – 9 χρόνια, από το ξεκίνημα μου, δεν το πιστεύω πως έχουν περάσει τόσα χρόνια… ακόμα δεν πιστεύω ότι έχω φτάσει κάπου, ακόμα νιώθω στα πρώτα μου βήματα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Νιώθω μια φρεσκάδα και ένα άγνωστο, που κάπως με γοητεύει πάρα πολύ» συμπλήρωσε, επίσης, η Δανάη Παππά.