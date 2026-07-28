Ο Δημήτρης Σκουλός έκανε ανάρτηση για τα γενέθλια της συζύγου του: Τα μωρά μου δε θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη μαμά

Μία φωτογραφία της αγαπημένης του συζύγου, Τζέλας, μοιράστηκε στο Instagram ο Δήμητρης Σκουλός με αφορμή τα γενέθλιά της.

Ο γνωστός φωτογράφος την Τρίτη (28.07.2026) ανέβασε ένα πορτρέτο της γυναίκας της ζωής του, με την οποία συμπορεύεται τα τελευταία 22 χρόνια. Ο Δημήτρης Σκουλός έκανε την ανάρτηση λόγω των γενεθλίων της όμορφης Τζέλας, σημειώνοντας ότι τις ευχές θα της πει κατ’ ιδίαν.

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«Αυτό το υπέροχο πλάσμα με ανέχεται 22 χρόνια τώρα. Και σήμερα έχει γενέθλια.

Τα μωράκια μου δε θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη μαμά και εγώ καλύτερη σύντροφο σύζυγο. Τις ευχές μου θα τις πω ψιθυριστά στο αυτί. Δεν είναι ανάγκη να της γράψω…», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Σκουλός.

Σημειώνεται ότι ο γνωστός φωτογράφος θεωρεί τη σύζυγό του την απόλυτη μούσα του, καθώς συμπορεύονται εδώ και 22 ολόκληρα χρόνια. Οι δυο τους Παντρεύτηκαν μετά από μερικά χρόνια σχέσης και κρατούν συνήθως την προσωπική τους ζωή στα social media.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί δύο κόρες, τη Μάιρα και τη Ράνια.