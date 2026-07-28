Δανάη Μιχαλάκη: «Ανακάλυψα ότι έχω μέσα μου μια απίστευτη δύναμη» – Η εξομολόγηση για τη μητρότητα και τη νέα της ζωή

Η Δανάη Μιχαλάκη άνοιξε την καρδιά της σε μια σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Vita. Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για το νέο κεφάλαιο της ζωής της, περιγράφοντας πώς η μητρότητα άλλαξε τον τρόπο που βλέπει την καθημερινότητα αλλά και τον ίδιο της τον εαυτό.

Η ηθοποιός, Δανάη Μιχαλάκη εξήγησε πως ο ερχομός της κόρης της έφερε σημαντικές αλλαγές στη ζωή της, γεμίζοντάς την με νέα συναισθήματα και διαφορετικές προτεραιότητες. Η ταλαντούχα ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην όμορφη εμπειρία της μητρότητας, μιλώντας για όλα όσα έχει ανακαλύψει μέσα από αυτό το μοναδικό ταξίδι.

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Η μητρότητα μας κάνει πιο “γενναίες” ή γεννά φόβους που δεν είχαμε πριν;

Και τα δυο. Λόγω ενστίκτου, κάνεις πράγματα που ούτε η ίδια πίστευες ότι μπορείς και από την άλλη, θέλοντας και μη, γεννιούνται κάποιοι φόβου που ίσως φανταζόσουν ότι δεν θα σε απασχολούσαν ποτέ. Εγώ νιώθω ότι έχω μια ισορροπία, δεν έχω πολλούς φόβους. Το σίγουρο είναι ότι οι μαμάδες είμαστε πολύ δυνατές και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.

Τι ανακάλυψες για σένα;

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Ανακάλυψα ακριβώς αυτό, ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν θα έκανα για τη μικρή, ότι έχω μέσα μου μια απίστευτη δύναμη. Αυτή η δύναμη σημαίνει πολλά. Σημαίνει αντοχή, σημαίνει θέληση. Θέληση να είμαι καλά, να είμαι δημιουργική, να είμαι εγώ ένας καλύτερος άνθρωπος ώστε να γίνω το καλύτερο παράδειγμα για εκείνη.

Ποιο κομμάτι του να είσαι μαμά σε εξέπληξε περισσότερο; Για ποιο είπες “αυτό δεν μου το είχε πει κανείς”;

Δεν μου είχε πει κανείς ότι για πολύ καιρό ξεχνάς το “εγώ” σου. Εννοείται ότι το παιδί είναι πάνω απ’ όλα για μένα, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο σοκ το οποίο κάθε μαμά βιώνει διαφορετικά.

Όσο μεγάλωνε η μικρή και ήμουν στο σπίτι, ένιωθα ότι για κάποιο λόγο το “εγώ” μου είχε μπει πολύ στην άκρη, κάτι που μετά ενεργοποίησα.