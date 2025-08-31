Η Αθηνά Οικονομάκου αποχαιρετά τον Αύγουστο με καυτά φιλιά στον Μπρούνο Τσερέλα – «Ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις»

Για ακόμη μία φορά η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον μπασκετμπολίστα και μέλλοντα σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα και ταυτόχρονα ευχαρίστησε τον Αύγουστο για τις όμορφες αναμνήσεις που έζησαν.

Η γνωστή ηθοποιός που βρίσκεται σε μία από καλύτερες φάσεις της ζωής της, αυτές τις ημέρες είναι στην Κίμωλο μαζί με τον αγαπημένο της και κάνουν τις τελευταίες τους βουτιές. Μάλιστα, η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε στο Instagram την Κυριακή (31.08.2025) μερικές φωτογραφίες στις οποίες ανταλλάσσει τρυφερά και καυτά φιλιά μαζί του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ακρίβεια, το ερωτευμένο ζευγάρι πόζαρε μαζί πάνω σε σκάφος και έδειχνε πιο αγαπημένο από ποτέ.

«Αντίο Αύγουστε, ευχαριστούμε για τη ζεστασιά και τις αναμνήσεις», έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου στην ανάρτησή της.

View this post on Instagram A post shared by Athina (@athinao1konomakou) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στιγμιότυπα από τις διακοπές τους τη Μήλο και την Κίμωλο είχε μοιραστεί η γνωστή ηθοποιός και χθες.

Σημειώνεται ότι σύντομα οι δυο τους αναμένεται να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου, καθώς Αθηνά Οικονομάκου έχει ήδη πει το πολυπόθητο «ναι» στην πρόταση γάμου του 37χρονο Ιταλοαργεντινού μπασκετμπολίστα.