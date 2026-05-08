Lifestyle

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανέβαλε τον γάμο της: «Δε θα παντρευτώ φέτος»

«Θα ξεκινήσουν νωρίτερα τα γυρίσματα για το GNTM, οπότε δεν γίνεται, δεν προλαβαίνουμε», πρόσθεσε
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
H Ηλιάνα Παπαγεωργίου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε μία αποκάλυψη για τον επικείμενο γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη, δηλώνοντας ότι δε θα παντρευτεί τελικά αυτή τη χρονιά. 

Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1, αναφέροντας ότι ο λόγος που εκείνη και ο αγαπημένος της αναγκάστηκαν να αναβάλλουν τον γάμο τους είναι τα γυρίσματα του GNTM. Τα όσα είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου προβλήθηκαν την Παρασκευή (08.05.2026). 

«Σεπτέμβρη ελπίζω να κανονίζω τον γάμο μου, γιατί δε θα παντρευτώ φέτος. Δυστυχώς και ευτυχώς μαζί, δε θα παντρευτώ φέτος. Θα ξεκινήσουν νωρίτερα τα γυρίσματα για το GNTM, οπότε δεν γίνεται.

Θα γινόταν αρχές Σεπτέμβρη, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε. Δε θα σας πω το που γιατί μπορεί να γίνει του χρόνου στο ίδιο μέρος. Ο Γιάννης χάρηκε γιατί σου λέει άμα τρέχει αυτή με τα γυρίσματα, θα πρέπει εγώ να τρέχω και να μιλάω και να κανονίζω…», δήλωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. 

«Δεν είχα κάνει και τις τρελές προετοιμασίες. Είχα την τοποθεσία, τους καλεσμένους… Οι καλεσμένοι θα είναι 100. Αυτό είναι το όριο.

Θα είναι σε στεριά, στην Ελλάδα, έχει θάλασσα μπροστά. Δε θα είναι στα Κουφονήσια, ούτε στη Θεσσαλονίκη, θα είναι στην Ηπειρωτική Ελλάδα, μετά τη Λαμία είναι, δεν είναι στον τόπο καταγωγής του Γιάννη», αποκάλυψε στη συνέχεια για τον επικείμενο γάμο της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
114
102
73
73
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo