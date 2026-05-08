Metallica: Κοσμοσυρροή για ένα αναμνηστικό του συγκροτήματος πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Οι Metallica το βράδυ του Σαββάτου (08.05.2026) θα δώσουν μία μοναδική συναυλία στο ΟΑΚΑ που θα μείνει στην ιστορία. Το διάσημο metal συγκρότημα ετοιμάζεται να βάλει «φωτιά» στη σκηνή και να παρασύρει τους λάτρεις αυτού του είδους μουσικής.

Η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ έγινε sold out σε λίγες μόλις ημέρες και λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή της. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε την Παρασκευή (08.05.2026) στο pop up store στην Τεχνόπολη προκειμένου να μπορέσει να αγοράσει ένα αναμνηστικό του διάσημου γκρουπ.

Το newsit.gr βρέθηκε εκεί για να καταγράψει τις στιγμές.

Το pop-up store, που εντάσσεται στην ευρωπαϊκή εμπειρία του M72 World Tour, προσφέρει αποκλειστικά προϊόντα, όπως limited edition αφίσες, t-shirts της συναυλίας, skateboards σχεδιασμένα από καλλιτέχνες, αλλά και μεγάλη ποικιλία από νέο και κλασικό merch του συγκροτήματος.

Οι φανς του συγκροτήματος έχουν υπομονή και πίστη, όπως φαίνεται σε βίντεο του Orange.gr, καθώς οι ουρές είναι τεράστιες.

Σημειώνεται ότι οι Metallica, που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, την Πέμπτη έκαναν την πρώτη πρόβα τους, η οποία μάλιστα, για 3 ολόκληρες ώρες, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες για μία ιστορική συναυλία. Η συναυλία των Metallica είναι προγραμματισμένη για αύριο, Σάββατο το βράδυ, στις 20:30 στο ΟΑΚΑ.