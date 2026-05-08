Υρώ Λούπη: «Σαν άνθρωπος προσπάθησα πάντοτε στη δουλειά μου να είμαι δημιουργική και όχι παραγωγική»

Η ηθοποιός, Υρώ Λούπη, μίλησε για την παράσταση «Η αγάπη άργησε μια μέρα», η οποία παρουσιάζεται στο θέατρο Πτι Παλαί και χαρακτήρισε την παράσταση ως ένα ύμνο στην αγάπη και την ελευθερία, που ταυτόχρονα θίγει τις παθογένειες της ελληνικής οικογένειας.

«Σαν άνθρωπος προσπάθησα πάντοτε στη δουλειά μου να είμαι δημιουργική και όχι παραγωγική. Είχα την τύχη να είμαι και εκφωνήτρια ραδιοφωνικών σποτ. Έκανα μεταγλώττιση πιο μικρή», είπε αρχικά η ηθοποιός Υρώ Λούπη.

Έκανα και άλλα πράγματα που είχα κάποια οικονομική άνεση. Έκανα κάποιες πιο αυστηρές επιλογές. Δεν ήταν θέμα επιβίωσης για μένα αυτή καθαυτή η δουλειά», ανέφερε η Υρώ Λούπη.

Για τη «Βέρα στο δεξί», η Υρώ Λούπη είπε: «Ήταν μια δουλειά που μας καθόρισε όλες. Δουλεύαμε πάρα πολλές ώρες. Εγώ κοιμόμουν και στο καμαρίνι, κοιμόμουν το βράδυ εκεί με τον νυχτοφύλακα γιατί δεν προλάβαινα να πάω σπίτι μου και να γυρίσω».

Τέλος, η Υρώ Λούπη μίλησε για τη συμβίωσή της με τον Σωτήρη Καλυβάτση, λέγοντας πως η σχέση τους, η οποία κρατά 10 χρόνια, είναι εξαιρετική.