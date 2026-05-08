Μάρτιν Σορτ: Μια ζωή σημαδεμένη από απώλειες – Έχασε γονείς και αδερφό πριν τα 21 του χρόνια, αυτοκτόνησε η κόρη του λίγους μήνες πριν

Στις τραγικές απώλειες που βίωσε σε νεαρή ηλικία, όταν έχασε τον αδελφό του και τους δύο γονείς του πριν συμπληρώσει τα 21 του χρόνια αναφέρθηκε ο ηθοποιός Μάρτιν Σόρτ, ο οποίος πριν μερικούς μήνες έχασε την κόρη του Κάθριν Σορτ, η οποία αυτοκτόνησε στις 23 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 42 ετών.

Ο 76χρονος ηθοποιός συμμετείχε σε πάνελ στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Netflix Is a Joke Presents: This Better Be Funny with David Letterman» στο Λος Άντζελες, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (07.05.2026) και κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στα δύσκολα παιδικά του χρόνια.

Ο Σορτ ξεκίνησε να μιλά για την παιδική του ηλικία, σημειώνοντας πως σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια του αδερφού του σε τροχαίο, με τον χαμό των γονιών του να ακολουθεί: «Ήμουν περίπου 20 ετών. Ο μεγαλύτερος αδελφός μου, Ντέιβιντ, πέθανε πρώτος. Ήταν το αστέρι της οικογένειας. Στην κηδεία του η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο και πέθανε τρία χρόνια αργότερα. Ο πατέρας μου πέθανε τον επόμενο χρόνο», είπε. «Υπήρξε σίγουρα μια περίοδος όπου η ζωή άλλαξε εντελώς», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Ο Μάρτιν Σορτ, πριν από μερικούς μήνες, σημαδεύτηκε από μία ακόμη απώλεια, εκείνη της κόρη του, Κάθριν Σορτ, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της. Ήταν μόλις 42 ετών.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή σε όλους και θα τη θυμούνται για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».

