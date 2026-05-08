Λένα Ζευγαρά: «Έχω μια βαθιά αγάπη για τον Βασίλη Καρρά, εκείνος μας δίδαξε να είμαστε άνθρωποι»

«Πολλές φορές πήγαν να ξεπεραστούν τα όρια, αλλά δεν το παίρνω στα σοβαρά», είπε η Λένα Ζευγαρά
Λίγο πριν την αποψινή πρεμιέρα της με τον Γιώργο Λιβάνη και τον Λευτέρη Κρίκη στο Vog Club Athens, μίλησε η Λένα Ζευγαρά στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star» και τον Ηλία Σκουλά.

Η τραγουδίστρια, Λένα Ζευγαρά, μίλησε για τον Βασίλη Καρρά, τα απρόοπτα της νυχτερινής διασκέδασης και τα επόμενα βήματά της.

«Είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείς κάποια απρόοπτα, με χαμόγελο γιατί οι άνθρωποι που βρίσκονται από κάτω εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους.

Έρχονται σε εμάς για να ξεχάσουν τα προβλήματά τους, οπότε πρέπει να είσαι και λίγο επιεικής και να χαμογελάς. Πολλές φορές πήγαν να ξεπεραστούν τα όρια, αλλά δεν το παίρνω στα σοβαρά», είπε η Λένα Ζευγαρά.

Για τον Βασίλη Καρρά και το τραγούδι του που θα κυκλοφορήσει η ίδια, η Λένα Ζευγαρά απάντησε: «Είναι ένα τραγούδι που το βρήκε ένας συνθέτης φίλος μου μέσα στους θησαυρούς του. Θα λέγεται “Κορμί Ενοικιαζόμενο”. Είναι πολύ συγκινητικό. Έχω μια βαθιά αγάπη για τον Βασίλη Καρρά. Εκείνος μας δίδαξε να είμαστε άνθρωποι».

