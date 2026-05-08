Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος θα είναι κουμπάρος στον γάμο της Κατερίνας Καινούργιου – Η on air αποκάλυψη

Με θρησκευτικό γάμο σκοπεύει να παντρευτεί η Κατερίνα Καινούργιου με τον εκλεκτό της καρδιάς της και πατέρα του παιδιού της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Ο καλός της φίλος, Ανέστης Ευαγγελόπουλος, αποκάλυψε on air ότι εκείνος θα είναι κουμπάρος στον γάμο της γνωστής παρουσιάστριας. Ο youtuber μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» και τα όσα είπε για την Κατερίνα Καινούργιου προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (08.05.2026).

«Η Κατερίνα Καινούργιου είναι στα καλύτερά της. Θα είμαι κουμπάρος στον γάμο της, το έχω πει. Αυτή η φιλία έχει δεθεί και έχει δοκιμαστεί με πάρα πολλούς τρόπους. Θα έρθει και η κουμπαριά να το επικυρώσει», δήλωσε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

«Η Ιωάννα Τούνη είναι στα καλύτερά της! Τη βλέπω ανάλαφρη, χαρούμενη, μακάρι, έτσι, πάντα να λάμπει και να είναι χαρούμενη», δήλωσε ακόμα για τη γνωστή influencer.

«Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι ελεύθερο παιδί, χωρισμένος είναι, οπότε γιατί να μην απολαύσει τη σχέση του με όποια την έχει; Δεν έχει τύχει να μιλήσουμε. Αν τον δω έξω θα του πω ένα γεια. Και να παρεξηγηθώ με κάποιον, μετά ξεχνιέμαι και θα του πω γεια. Δεν κρατάω», ανέφερε ακόμα ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος, ενώ υπογράμμισε ότι θέλει να φιλοξενήσει στο vidcast του στο YouTube τον Γιώργο Λιάγκα.