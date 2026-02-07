Lifestyle

Η Αθηνά Οικονομάκου «λιώνει» βλέποντας μαζί με τα παιδιά της σειρά που πρωταγωνιστεί

«Ζήτησαν να δουν την μαμίτα τους... λιώνω», έγραψε πάνω σε βίντεο που ανέβασε στα social media η ηθοποιός
Αθηνά Οικονομάκου
Αθηνά Οικονομάκου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μαζί με τα παιδιά της πέρασε το χθεσινό βράδυ (06.02.2026) η ηθοποιός Αθηνά Οικονομάκου βλέποντας μάλιστα σειρά στην τηλεόραση με την ίδια πρωταγωνίστρια.

Η ηθοποιός Αθηνά Οικονομάκου που όπως όλα δείχνουν το καλοκαίρι θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του αγαπημένου της, Μπρούνο Τσερέλα, δεν κρύβει ότι λατρεύει να περνά χρόνο με τα δυο της παιδιά, Μάξιμο και Σιέννα, τα οποία αποτελούν και την απόλυτη προτεραιότητά της.

Οπως αναφέρει η ίδια το βράδυ της Παρασκευής έμεινε στο σπίτι με τα δυο της παιδιά, τα οποία της ζήτησαν να δουν όλοι μαζί τη σειρά «Έχω παιδιά», στην οποία πρωταγωνίστρια είναι η ίδια.

«Ζήτησαν να δουν την μαμίτα τους… λιώνω», έγραψε πάνω σε βίντεο που ανέβασε στα social media.

Στο βίντεο μάλιστα ακούγονται τα παιδιά να έχουν και κάποιες απορίες σχετικά με τα όσα έλεγαν οι πρωταγωνιστές της σειράς.

