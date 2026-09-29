Ο Slimane μάγεψε το κοινό στον Λυκαβηττό: Μια ξεχωριστή βραδιά κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό

Ο Slimane βρέθηκε απόψε, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, στη σκηνή του Λυκαβηττού στην Αθήνα, με τον τραγουδιστή να χαρίζει στο αθηναϊκό κοινό μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του «Ένα πιάνο. Μια φωνή» 10 Years Tour.

Μετά τη μεγάλη πορεία του στη Eurovision 2024 με το αισθησιακό «Mon Amour» και τις 23 διαδοχικές sold-out εμφανίσεις του στην ιστορική Salle Pleyel του Παρισιού, ο Γάλλος τραγουδιστής συναντά ξανά το ελληνικό κοινό, αυτή τη φορά σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς συναυλιακούς χώρους της Αθήνας.

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Γιορτάζοντας δέκα χρόνια στη μουσική, ο Slimane έχει επιλέξει για αυτή την περιοδεία να επιστρέψει στα βασικά: μία φωνή και ένα πιάνο. Στο πλευρό του βρίσκεται ο επί χρόνια στενός συνεργάτης του Yaacov Salah, δημιουργώντας ένα λιτό σκηνικό που αφήνει όλο το βάρος στις ερμηνείες, στους στίχους και στο συναίσθημα.

Ο Slimane στον Λυκαβηττό

Η σχέση του Slimane με την Ελλάδα έχει ήδη γράψει όμορφες στιγμές. Τον χειμώνα του 2025 είχε πραγματοποιήσει δύο συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις στο Θέατρο Παλλάς, δείχνοντας ότι έχει αποκτήσει ένα ιδιαίτερα θερμό κοινό στη χώρα μας.

Ο Slimane στον Λυκαβηττό

Απόψε, η μουσική του ακούγεται ψηλά πάνω από την Αθήνα, με τον Λυκαβηττό να γίνεται το σκηνικό μιας βραδιάς γεμάτης συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια.