Lifestyle

Γιάννης Στάνκογλου: Η ανάρτηση για τα γενέθλια του Σωκράτη Μάλαμα και η μακροχρόνια φιλία τους

Ο γνωστός τραγουδιστής έγινε 69 ετών
Σωκράτης Μάλαμας και Γιάννης Στάνκογλου
O Σωκράτης Μάλαμας και ο Γιάννης Στάνκογλου
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Ο Γιάννης Στάνκογλου και ο Σωκράτης Μάλαμας είναι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες που εδώ και χρόνια διατηρούν μία δυνατή φιλική σχέση. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές που οι θαυμαστές τους τούς έχουν απολαύσει μαζί σε φωτογραφίες στα social media που έχουν μοιραστεί οι ίδιοι.

Την Τρίτη (29.09.2026) ο γνωστός ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση για τον φίλο του, καθώς ο Σωκράτης Μάλαμας έχει τα γενέθλιά του. Έτσι, ο Γιάννης Στάνκογλου ανέβασε μια κοινή τους πόζα και του ευχήθηκε «χρόνια πολλά».

Ο Σωκράτης Μάλαμας γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1957 στη Συκιά της Χαλκιδικής. Αυτό σημαίνει ότι έκλεισε τα 69 του χρόνια.

«Χρόνια πολλά Λύκε! Να σε χαιρόμαστε….!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Σωκράτης Μάλαμας.

Ο Γιάννης Στάνκογλου και ο Σωκράτης Μάλαμας έχουν μοιραστεί πολλές όμορφες στιγμές και κάνουν παρέα εδώ και χρόνια.

«Μου άρεσε πάρα πολύ το ξενύχτι, παλιά, αλλά εδώ και πέντε έξι χρόνια έχω ηρεμήσει. Καμία σχέση με το πως ήμουν, εδώ και πέντε έξι χρόνια. Δηλαδή αυτό που λέμε… του καναπέ. Θα κάτσω να δω μια ταινία, θα κάτσω να μαγειρέψω το φαγητό μου. Το μαγείρεμα είναι το χόμπι μου, ο διαλογισμός μου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθώ να εφεύρω καινούργιες συνταγές και γεύσεις», είχε δηλώσει ο Γιάννης Στάνκογλου σε πρόσφατη συνέντευξή του για τους τρόπους με τους οποίους του αρέσει να διασκεδάζει.

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